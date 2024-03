Έφτασε στη Γάζα το πλοίο με τους 200 τόνους επισιτιστικής βοήθειας

Το πρώτο πλοίο που μετέφερε επισιτιστική βοήθεια έφτασε στις ακτές της Λωρίδας της Γάζας την Παρασκευή

Το σκάφος της Open Arms, που μετέφερε 200 τόνους τροφίμων, φαινόταν σε απόσταση από την παραλία της Γάζας, όπου οι ελπίδες για κατάπαυση του πυρός για τη διάσωση του πληθυσμού από την πείνα υπέστησαν νέο πλήγμα αφότου το Ισραήλ απέρριψε την τελευταία εκεχειρία αντιπρόταση της Χαμάς.

Η φιλανθρωπική οργάνωση World Central Kitchen (WCK) στοχεύει να παραδώσει τη βοήθεια σε μια προσωρινή προβλήτα, αν και δεν έχουν γίνει σαφείς ακριβείς λεπτομέρειες για το πώς θα έφταναν οι προμήθειες στην ακτή.

Εάν ο νέος θαλάσσιος δρόμος είναι επιτυχής, μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση της κρίσης πείνας που πλήττει τη Γάζα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αντιμετωπίζουν υποσιτισμό και τα νοσοκομεία στις χειρότερα πληγείσες βόρειες περιοχές έχουν αναφέρει παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

⛴️ This morning, the joint mission of #OpenArms and @WCKitchen set sail from the port of Larnaca 🇨🇾 towards #Gaza, carrying a substantial load of 200 tons of food.



🕊️This is how this humanitarian maritime corridor to the Strip began, in a highly complex mission. We are confident… pic.twitter.com/D6kwMuiKop