Νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε την Τρίτη, στη Νέα Ορλεάνη, δύο ημέρες αφού ο κυκλώνας Άιντα έπληξε τις ακτές της Λουιζιάνας στις ΗΠΑ.

Ακριβώς 16 χρόνια μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Κατρίνα, ο οποίος είχε προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.800 ανθρώπων.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τεσσάρων ανθρώπων, ενώ ένας άνδρας αγνοείται και πιστεύεται ότι σκοτώθηκε από έναν αλιγάτορα. Ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στην Πρέριβιλ, ενώ ένας άλλος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να οδηγήσει μέσα στα νερά ενός χειμάρρου, 95 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νέας Ορλεάνης.

Μετά την υποχώρηση των υδάτων έχει αρχίσει να φαίνεται το μέγεθος της καταστροφής κατά μήκος των αμερικανικών ακτών του Κόλπου του Μεξικού.

Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης Λατόγια Καντρέλ ανακοίνωσε χθες στο Twitter την επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας στην πόλη, όπου ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

