Κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Σε τι οφείλεται και γιατί «χτύπησαν» οι χάκερς

Τι αναφέρει η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ENISA

Κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Σε τι οφείλεται και γιατί «χτύπησαν» οι χάκερς
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Σε κακόβουλο λογισμικό (ransomware) οφείλεται η κυβερνοεπίθεση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, σύμφωνα με την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ENISA.

Το ransomware είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού (malware) που «κλειδώνει» ή κρυπτογραφεί τα αρχεία ενός υπολογιστή ή ακόμα και ολόκληρο το σύστημα, και στη συνέχεια ζητά λύτρα (συνήθως σε κρυπτονόμισμα, όπως Bitcoin) για να αποκαταστήσει την πρόσβαση.

Η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι πρόσφατες διαταραχές στα συστήματα check-in των αεροδρομίων προέκυψαν «από την κυβερνοεπίθεση λόγω περιστατικού ransomware που αφορούσε μια υπηρεσία τρίτου μέρους».

Στη δήλωση που δημοσίευσε η ENISA, το συγκεκριμένο στέλεχος ransomware έχει εντοπιστεί αλλά περισσότερες λεπτομέρειες «δεν δημοσιεύτηκαν για να μην διαταραχθούν οι διαδικασίες και να μην υπάρξει περαιτέρω παραβίαση».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου «διερευνούν ενεργά την υπόθεση για να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες και να μετριάσουν τις επιπτώσεις αυτής της παραβίασης κυβερνοασφάλειας που επηρέασε τα ταξίδια σε πολλά αεροδρόμια της ΕΕ».

Κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Πώς έγινε

Υπενθυμίζεται πως χάκερς πραγματοποίησαν την Παρασκευή κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας, το πιο πολυσύχναστο στην Ευρώπη, όπως και σε αυτά των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου εξακολουθεί να λειτουργεί μετ’ εμποδίων, την ώρα που σήμερα αναμένονται σε αυτό περισσότεροι από 92.000 ταξιδιώτες, αριθμός σαφώς υψηλότερος από τον κανονικό λόγω του μαραθωνίου που πραγματοποιήθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Νωρίτερα σήμερα η Collins ανέφερε ότι συνεργάζεται με τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση και πρόσθεσε ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αναβάθμισης του λογισμικού της που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του.

Οι Βρυξέλλες μάλιστα, ζήτησαν από τις αεροπορικές εταιρείες να προχωρήσουν σε ακύρωση του 50% των προγραμματισμένων- για σήμερα- αναχωρήσεων αεροσκαφών εξαιτίας των προβλημάτων που επιμένουν.

Οι επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες γραμμές, ακυρώσεις και καθυστερήσεις το Σάββατο. Πάντως, τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν σημαντικά χθες στο Βερολίνο και στο Χίθροου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

