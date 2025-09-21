ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία - «Αγώνας δρόμου» για την επίλυση του προβλήματος

Τα προβλήματα στα αεροδρόμια έχουν μειωθεί αισθητά, ωστόσο σε ορισμένα εξακολουθούν να σημειώνονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία - «Αγώνας δρόμου» για την επίλυση του προβλήματος Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης κάνουν σήμερα «αγώνα δρόμου» για να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων αυτόματου check-in, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε χθες, Σάββατο, έπειτα από κυβερνοεπίθεση.

Οι χάκερς έπληξαν τα συστήματα check-in και επιβίβασης που παρέχει η Collins Aerospace, η οποία ανήκει στην RTX, προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία του αεροδρόμιου Χίθροου στο Λονδίνο, του αεροδρομίου του Βερολίνου και αυτού των Βρυξελλών, όπου ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με δεκάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Τα προβλήματα είχαν μειωθεί σημαντικά σήμερα το πρωί, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονταν κάποιες καθυστερήσεις, σύμφωνα με αερολιμενικούς αξιωματούχους και με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ενώ περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνούν τα αίτια του επεισοδίου.

Η αναστάτωση αυτή στα αεροδρόμια εντάσσεται σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων οι οποίες έχουν πλήξει πολλούς τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover σταμάτησε την παραγωγή εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης, ενώ χάκερ προκάλεσαν επίσης ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων σττερλινών στην εταιρεία Marks & Spencer.

Η RTX χαρακτήρισε το επεισόδιο «προσωρινή διακοπή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» και δήλωσε πως επηρέασε το λογισμικό της MUSE, το οποίο χρησιμοποιούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Η RTX δεν ήταν σήμερα άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε σήμερα πως προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά εργάζεται μαζί με την εταιρεία για να επιλύσουν το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις ούτε ακυρώσεις πτήσεων, πρόσθεσε.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε σε επικαιροποιημένο σημερινό μήνυμά του προς επιβάτες ότι η κυβερνοεπίθεση έχει «μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεων» και προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Το Χίθροου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα πως συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης μετά τη βλάβη στο σύστημα check-in. Πρόσθεσε πως «η μεγάλη πλειονότητα των πτήσεων συνεχίζει να εκτελείται».

Σε ανάλυση του παρόχου αεροπορικών δεδομένων Cirium αναφέρεται ότι οι καθυστερήσεις στο Χίθροου είναι «χαμηλές», το Βερολίνο έχει «μέτριες» καθυστερήσεις ενώ οι καθυστερήσεις στις Βρυξέλλες είναι «σημαντικές», αλλά μειώνονται.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: «Βαθιά ανησυχητική» λένε οι ειδικοί - Οι πτήσεις ίσως επηρεαστούν για ημέρες

Διεθνή / Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: «Βαθιά ανησυχητική» λένε οι ειδικοί - Οι πτήσεις ίσως επηρεαστούν για ημέρες

«Αν η Collins μπορεί να χακαριστεί τόσο εύκολα, τότε πρέπει να αμφισβητήσουμε όλους τους προμηθευτές. Ελπίζω να καταφέρουν να επαναφέρουν το λογισμικό Muse γρήγορα, αλλιώς, οι πτήσεις θα επηρεαστούν για πολλές ημέρες»
LIFO NEWSROOM
«Έξυπνη» κυβερνοεπίθεση αναστατώνει ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις στο Χίθροου και τις Βρυξέλλες

Διεθνή / «Έξυπνη» κυβερνοεπίθεση αναστατώνει ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις στο Χίθροου και τις Βρυξέλλες

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν σήμερα στην Ευρώπη προειδοποιούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους και να προσέρχονται εγκαίρως
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: «Βαθιά ανησυχητική» λένε οι ειδικοί - Οι πτήσεις ίσως επηρεαστούν για ημέρες

Διεθνή / Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: «Βαθιά ανησυχητική» λένε οι ειδικοί - Οι πτήσεις ίσως επηρεαστούν για ημέρες

«Αν η Collins μπορεί να χακαριστεί τόσο εύκολα, τότε πρέπει να αμφισβητήσουμε όλους τους προμηθευτές. Ελπίζω να καταφέρουν να επαναφέρουν το λογισμικό Muse γρήγορα, αλλιώς, οι πτήσεις θα επηρεαστούν για πολλές ημέρες»
LIFO NEWSROOM
Νέα εποχή Μακαρθισμού στις ΗΠΑ: Ο Τζίμι Κίμελ και η προσπάθεια Τραμπ να φιμώσει τους αντιφρονούντες

Διεθνή / Νέα εποχή Μακαρθισμού στις ΗΠΑ: Ο Τζίμι Κίμελ και η προσπάθεια Τραμπ να φιμώσει τους αντιφρονούντες

Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την καταστολή σε πανεπιστήμια, ΜΜΕ και καλλιτέχνες, δημιουργώντας μια σύγχρονη εκδοχή του Μακαρθισμού - Από το πάγωμα χρηματοδοτήσεων έως την απειλή αδειών λειτουργίας, η ελευθερία του λόγου βρίσκεται υπό πίεση
LIFO NEWSROOM
 
 