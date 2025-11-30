ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κρυφή κάμερα και ακουστικά: Πώς ένα ζευγάρι «κέρδισε» 500.000 σε καζίνο του Σίδνεϊ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν εργαζόμενοι εντόπισαν τη γυναίκα να φορά μια μικροσκοπική κάμερα προσαρμοσμένη στη μπλούζα της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κρυφή κάμερα και ακουστικά: Πώς ένα ζευγάρι «κέρδισε» 500.000 σε καζίνο του Σίδνεϊ Facebook Twitter
Φωτ: New South Wales Police
0

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας συνέλαβε ένα ζευγάρι από το Καζακστάν που φέρεται να εξαπάτησε καζίνο στο Σίδνεϊ, αποσπώντας κέρδη που άγγιξαν τα 1.179.000 δολάρια Αυστραλίας (≈730.000 ευρώ).

Οι δύο κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν κρυφή κάμερα, ακουστικά και ειδικά αξεσουάρ ώστε να γνωρίζουν τις κινήσεις στα τραπέζια πριν ποντάρουν.

Το περιστατικό έγινε στο καζίνο του Barangaroo, στο κεντρικό Σίδνεϊ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν εργαζόμενοι εντόπισαν την 36χρονη Dilnoza Israilova να φορά μια μικροσκοπική κάμερα προσαρμοσμένη στη μπλούζα της. Μαζί της συνελήφθη ο σύζυγός της, ο 44χρονος Alisherykhoja Israilov.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μικροκάμερα κατέγραφε κρυφά τις κάρτες στο τραπέζι και μετέδιδε την εικόνα στο κινητό τους τηλέφωνο. Μέσω κρυφών ακουστικών λάμβαναν οδηγίες για το πότε να ποντάρουν. Μαζί με την κάμερα κατασχέθηκαν και άλλα τεχνικά εξαρτήματα, μεταξύ τους ένας καθρέφτης-προσάρτημα για κινητό και μικρά «μαγνητικά εργαλεία», τα οποία τεκμηριώνουν την προσπάθεια παραβίασης των παιχνιδιών.

Τα δύο άτομα είχαν φτάσει στην Αυστραλία τον Οκτώβριο και είχαν αιτηθεί μέλους στο καζίνο την ίδια ημέρα της άφιξής τους.

Στις εβδομάδες που ακολούθησαν επισκέφθηκαν επανειλημμένα το καζίνο συγκεντρώνοντας κέρδη που ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας (≈620.000 ευρώ), γεγονός που κίνησε υποψίες στο προσωπικό. Την Πέμπτη φέρονται να εντοπίστηκαν την ώρα που χρησιμοποιούσαν τον εξοπλισμό.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο κατάλυμά τους, κοντά στο καζίνο, οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη «σύνεργα τυχερών παιχνιδιών», κοσμήματα μεγάλης αξίας και 2.000 ευρώ σε μετρητά.

Το ζευγάρι κατηγορείται για απόπειρα παράνομης απόκτησης οικονομικού οφέλους. Και οι δύο οδηγήθηκαν στο δικαστήριο την Παρασκευή και η αίτηση αποφυλάκισής τους απορρίφθηκε. Η Israilova αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο τον Φεβρουάριο, ενώ ο Israilov έχει ορισμένο δικαστήριο στις 11 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΑΡΟΝΤΙΤΣΚΙ ΣΚΑΚΙ

Διεθνή / Σκάκι: Πώς οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες σε βάρος του Ντάνιελ Ναροντίτσκι οδήγησαν στον θάνατό του

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες μπλιτζ στον κόσμο - Ο θάνατός του, μετά τις κατηγορίες για απάτη από τον παιδικό του ήρωα, έφερε στην επιφάνεια βαθιά προβλήματα στο χώρο του σκακιού
LIFO NEWSROOM
Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Διεθνή / Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Το συγκρότημα των οκτώ ουρανοξυστών, που φιλοξενούσε πάνω από 4.600 άτομα, ήταν υπό ανακαίνιση και καλυπτόταν από ικριώματα από μπαμπού, τα οποία φαίνεται ότι ευνόησαν στην εξάπλωση της φωτιάς
LIFO NEWSROOM
Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά της για τον χριστιανικό κόσμο

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη / Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά τους για τον χριστιανικό κόσμο

Από τη Νίκαια έως το Φανάρι, η παρουσία του Πάπα Λέοντα και η κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αναζωογονούν τον διαθρησκειακό διάλογο και στέλνουν ισχυρό μήνυμα ενότητας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας για τον χριστιανικό κόσμο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 
 