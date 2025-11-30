Κρυφή κάμερα και ακουστικά: Πώς ένα ζευγάρι «κέρδισε» 500.000 σε καζίνο του Σίδνεϊ

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας συνέλαβε ένα ζευγάρι από το Καζακστάν που φέρεται να εξαπάτησε καζίνο στο Σίδνεϊ, αποσπώντας κέρδη που άγγιξαν τα 1.179.000 δολάρια Αυστραλίας (≈730.000 ευρώ).

Οι δύο κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν κρυφή κάμερα, ακουστικά και ειδικά αξεσουάρ ώστε να γνωρίζουν τις κινήσεις στα τραπέζια πριν ποντάρουν.

Το περιστατικό έγινε στο καζίνο του Barangaroo, στο κεντρικό Σίδνεϊ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν εργαζόμενοι εντόπισαν την 36χρονη Dilnoza Israilova να φορά μια μικροσκοπική κάμερα προσαρμοσμένη στη μπλούζα της. Μαζί της συνελήφθη ο σύζυγός της, ο 44χρονος Alisherykhoja Israilov.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μικροκάμερα κατέγραφε κρυφά τις κάρτες στο τραπέζι και μετέδιδε την εικόνα στο κινητό τους τηλέφωνο. Μέσω κρυφών ακουστικών λάμβαναν οδηγίες για το πότε να ποντάρουν. Μαζί με την κάμερα κατασχέθηκαν και άλλα τεχνικά εξαρτήματα, μεταξύ τους ένας καθρέφτης-προσάρτημα για κινητό και μικρά «μαγνητικά εργαλεία», τα οποία τεκμηριώνουν την προσπάθεια παραβίασης των παιχνιδιών.

Τα δύο άτομα είχαν φτάσει στην Αυστραλία τον Οκτώβριο και είχαν αιτηθεί μέλους στο καζίνο την ίδια ημέρα της άφιξής τους.

Στις εβδομάδες που ακολούθησαν επισκέφθηκαν επανειλημμένα το καζίνο συγκεντρώνοντας κέρδη που ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας (≈620.000 ευρώ), γεγονός που κίνησε υποψίες στο προσωπικό. Την Πέμπτη φέρονται να εντοπίστηκαν την ώρα που χρησιμοποιούσαν τον εξοπλισμό.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο κατάλυμά τους, κοντά στο καζίνο, οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη «σύνεργα τυχερών παιχνιδιών», κοσμήματα μεγάλης αξίας και 2.000 ευρώ σε μετρητά.

Το ζευγάρι κατηγορείται για απόπειρα παράνομης απόκτησης οικονομικού οφέλους. Και οι δύο οδηγήθηκαν στο δικαστήριο την Παρασκευή και η αίτηση αποφυλάκισής τους απορρίφθηκε. Η Israilova αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο τον Φεβρουάριο, ενώ ο Israilov έχει ορισμένο δικαστήριο στις 11 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από BBC