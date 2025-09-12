ΔΙΕΘΝΗ
Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου με χρέος 16.000 δολαρίων από τζόγο πήδηξε στη θάλασσα της Καραϊβικής

Ο άνδρας διασώθηκε από δύο πολίτες, εκ των οποίων ο ένας τον ανέβασε σε jet ski

Ένας άνδρας που είχε συσσωρεύσει χρέος άνω των 16.000 δολαρίων σε καζίνο και παιχνίδια μέσα στο πλοίο “Rhapsody of the Seas” της Royal Caribbean πήδηξε από το κρουαζιερόπλοιο στο Πουέρτο Ρίκο, επιχειρώντας – όπως είπε – να αποφύγει τον έλεγχο των αρχών.

Ο Jey Gonzalez-Diaz πήδηξε στη θάλασσα γύρω στις 9:15 το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου, την ώρα που οι επιβάτες αποβιβάζονταν στο λιμάνι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Πουέρτο Ρίκο. Ο άνδρας διασώθηκε από δύο πολίτες, εκ των οποίων ο ένας τον ανέβασε σε jet ski, και στη συνέχεια παραδόθηκε σε πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Royal Caribbean, ο Gonzalez-Diaz είχε χρέος 16.710 δολαρίων, κυρίως από καζίνο και τυχερά παιχνίδια στο πλοίο. Παράλληλα, βρέθηκε στην κατοχή του σακίδιο με 14.600 δολάρια σε μετρητά, καθώς και έγγραφα ταυτότητας με αντικρουόμενα στοιχεία: αμερικανικό διαβατήριο, κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, ληξιαρχική πράξη γέννησης από το Πουέρτο Ρίκο, ταυτότητα από την πολιτεία του Τενεσί και κάρτα επιβίβασης.

Όταν ρωτήθηκε για το άλμα του στη θάλασσα, είπε στις αρχές ότι δεν ήθελε να δηλώσει το συνάλλαγμα που είχε μαζί του για να μην φορολογηθεί.

Ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα αποφυγής υποχρεώσεων δήλωσης χρημάτων. Η Royal Caribbean επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές αλλά απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω λόγω της εν εξελίξει έρευνας.

Με πληροφορίες από New York Times

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΛΑΡΗΣ

