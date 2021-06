Οι αρχές της Καμπότζης κατάσχεσαν ένα κατοικίδιο λιοντάρι, στο οποίο είχαν αφαιρεθεί κυνόδοντες και νύχια, μετά την εμφάνιση σε ένα βίντεο στο TikTok.

Το 18 μηνών αρσενικό λιοντάρι βάρους 70 κιλών είχε εισάγει από το εξωτερικό ο ιδιοκτήτης, κινεζικής καταγωγής, προκειμένου να το μεγαλώσει μέσα στο σπίτι του, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος.

«Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το λιοντάρι από τότε που το είδαν στο TikTok, στα τέλη Απριλίου», σημείωσε ο Neth Pheaktra. «Ο κόσμος δεν έχει κανένα δικαίωμα να μεγαλώνει σπάνια άγρια ζώα ως κατοικίδια», πρόσθεσε.

#Cambodia’s Ministry of Environment congratulated Cambodian coalition authorities and #WildlifeAlliance to rescue a pet lion. According to the law, People don’t have right to raise wildlife animals at home. Wildlife animals should be in the natural forest. Against #wildlifetrade pic.twitter.com/q9VQdLKlio