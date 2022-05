Κουλέμπα σε Μπορέλ: Το επόμενο πακέτο κυρώσεων πρέπει να περιλαμβάνει εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι μετάφερε στον Ζοζέπ Μπορέλ, ότι το επόμενο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο.

«Υπογράμμισα επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει εναλλακτική λύση από τη χορήγηση στην Ουκρανία του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην ΕΕ» σημείωσε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ μιλώντας για τα όσα μετέφερε στον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

«Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην περαιτέρω ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων από την πολιορκημένη Μαριούπολη», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter μετά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ζοζέπ Μπορέλ.

