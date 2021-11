Ανοίγουν σήμερα τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών για τους ξένους επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορωνοϊού, δίνοντας τέλος σε μία απαγόρευση εισόδου που κράτησε για 20 μήνες.

Οι αυστηροί ταξιδιωτικοί περιορισμοί στις ΗΠΑ, που επιβλήθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του 2020 για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της covid-19, περιελάμβαναν την απαγόρευση της πρόσβασης σε μη αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι εντός των τελευταίων 14 ημερών βρίσκονταν στη Βρετανία, στις 26 χώρες της Συνθήκης Σένγκεν στην Ευρώπη όπου δεν απαιτούνται συνοριακοί έλεγχοι, την Ιρλανδία, την Κίνα, την Ινδία, τη Νότια Αφρική, το Ιράν και τη Βραζιλία.

