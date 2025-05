Κονκλάβιο: Μαύρος καπνός στην Καπέλα Σιξτίνα - Ατελέσφορη η πρώτη ψηφοφορία των καρδιναλίων

Ατελέσφορη ήταν η πρώτη ψηφοφορία του Κονκλαβίου για την διαδοχή του Πάπα Φραγκίσκου, στο Βατικανό.

Μαύρος καπνός «απελευθερώθηκε« από την καμινάδα της Καπέλα Σιξτίνα το βράδυ της Τετάρτης στο Βατικανό, σηματοδοτώντας το τέλος της πρώτης ημέρας, με την ψηφοφορία του Κονκλαβίου να είναι χωρίς αποτέλεσμα.

Το πρωί της Πέμπτης, οι καρδινάλιοι θα συγκεντρωθούν ξανά στην Καπέλα Σιξτίνα, περίπου στις 10:30 ώρα Ρώμης, για να ψηφίσουν εκ νέου για την εκλογή του 267ου Πάπα.

Σημειώνεται ότι αύριο μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και τέσσερις επιπλέον ψηφοφορίες για την εκλογή του νέου Πάπα, με τα πρώτα σήματα καπνού να αναμένονται από το μεσημέρι και έπειτα.

Black smoke signalled the end of the first day of the conclave at 21:00, hours after the doors of the Sistine Chapel were closed with the words, "Extra omnes" or "Everyone out."



