Το πρώτο σημαντικό βήμα για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid έγινε σήμερα, με την ενεργοποίηση της πύλης της ΕΕ, ενώ η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες που το εκδίδουν ήδη.

Eπτά χώρες- ανάμεσά τους η Ελλάδα- από σήμερα εκδίδουν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, το οποίο αποτελεί την απόδειξη πως κάποιος είτε έχει εμβολιαστεί για τον κορωνοϊό, είτε έχει υποβληθεί σε τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, ή έχει αναρρώσει από τη νόσο Covid-19.

Στη χώρα μας η πλατφόρμα για την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού άνοιξε σήμερα το πρωί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο eudcc.gov.gr και να προχωρήσουν στην έκδοση του πιστοποιητικού, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους.

«Από τις 10 Μαΐου, 22 χώρες έχουν ήδη δοκιμάσει με επιτυχία την πύλη. Ενώ ο κανονισμός θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου, όλα τα κράτη μέλη, τα οποία ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις τεχνικές δοκιμές και είναι έτοιμα να εκδίδουν και να επαληθεύουν πιστοποιητικά, μπορούν τώρα να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το σύστημα σε εθελοντική βάση», αναφέρει η Κομισιόν σε ανακοίνωση.

Η Ελλάδα και άλλες έξι χώρες- η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Δανία, η Γερμανία, η Κροατία και η Πολωνία- ήδη αποφάσισαν από σήμερα να συνδεθούν με την πύλη και άρχισαν να εκδίδουν τα πρώτα πράσινα ψηφιακά πιστοποιητικά. Περισσότερες χώρες θα προστεθούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, σημειώνει η Κομισιόν.

