Kneecap: Δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία για τρομοκρατία κατά μέλους του συγκροτήματος

Μια κατηγορία για τρομοκρατία κατά του ράπερ των Kneecap, Liam Óg Ó hAnnaidh, απορρίφθηκε από ανώτατο δικαστή της Βρετανίας, λόγω τεχνικού λάθους.

Ο Ó hAnnaidh είχε κατηγορηθεί για τρομοκρατική πράξη επειδή φέρεται ότι επέδειξε σημαία της Χεζμπολάχ σε συναυλία στο Λονδίνο, τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, στο δικαστήριο Woolwich Crown, ο ανώτατος δικαστής Paul Goldspring συμφώνησε με την υπεράσπιση του Ó hAnnaidh, η οποία είχε υποστηρίξει ότι υπήρχε νομικό σφάλμα στον τρόπο με τον οποίο απαγγέλθηκε η κατηγορία.

Ο Ó hAnnaidh δήλωσε στους υποστηρικτές του έξω από το δικαστήριο την Παρασκευή: «Δεν θα σωπάσουμε».

A terror charge against Kneecap rapper Liam Og O hAnnaidh has been thrown out by a court.



Speaking outside Woolwich Crown Court, the rapper told the crowd of his supporters: "We will not be silent. We said we'd fight you in your court and we would win, and today we have". pic.twitter.com/t8VEZitc8I — Sky News (@SkyNews) September 26, 2025

Ο Goldspring έκρινε ότι η κατηγορία κατά του 27χρονου μουσικού από το Μπέλφαστ ήταν «παράνομη» και «άκυρη». Στην απόφασή του, δήλωσε: «Βρίσκω ότι η διαδικασία αυτή δεν κινήθηκε με τον σωστό τρόπο, καθώς έλειπε η αναγκαία συγκατάθεση του Διευθυντή Δημόσιας Κατήγησης (DPP) και του Γενικού Εισαγγελέα (AG) εντός του εξαμήνου που προβλέπεται από το άρθρο 127. Η χρονική προθεσμία απαιτεί η συγκατάθεση να έχει δοθεί κατά ή πριν την έκδοση της κλήτευσης. Συνεπώς, η κατηγορία είναι παράνομη και άκυρη και αυτό το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να την εκδικάσει».

Υπήρξαν δυνατά χειροκροτήματα από το κοινό όταν ο δικαστής ανακοίνωσε την απόφασή του. Ο Ó hAnnaidh χαμογέλασε και έκανε σήμα με τον αντίχειρα προς τους υποστηρικτές του.

Η Crown Prosecution Service δήλωσε ότι «εξετάζει προσεκτικά την απόφαση του δικαστηρίου» και ότι η απόφαση μπορεί να εφεσιβληθεί.

Δεκάδες υποστηρικτές του Ó hAnnaidh, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, χειροκρότησαν όταν ανακοινώθηκε η απόφαση. Κάποιοι κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης και της Ιρλανδίας, ενώ άλλοι πανώ με τη φράση «Free Mo Chara», αναφερόμενοι στο σκηνικό όνομα του ράπερ.

Ο Ó hAnnaidh, που στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται με το αγγλοποιημένο όνομα Liam O’Hanna, εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας παλαιστινιακή κεφίγια, μπαλακλάβα στα χρώματα της ιρλανδικής σημαίας και γυαλιά ηλίου.

Kneecap's Liam Og O hAnnaidh arrives at Woolwich Crown Court, London, where he is charged with a terrorism offence.



The 27-year-old, who performs under the stage name Mo Chara, is accused of displaying a flag in support of proscribed terror organisation Hezbollah at a gig at… pic.twitter.com/DCJcoxIqaX — The Irish News (@irish_news) September 26, 2025

Μετά την έξοδό του από το δικαστήριο, είπε στους υποστηρικτές: «Η όλη διαδικασία δεν αφορούσε εμένα. Δεν είχε να κάνει με καμία απειλή για το κοινό, δεν είχε να κάνει με τρομοκρατία – μια λέξη που χρησιμοποιεί η κυβέρνησή σας για να δυσφημίσει τους καταπιεσμένους. Πάντα αφορούσε τη Γάζα, το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις».

Πρόσθεσε: «Οι προσπάθειές σας να μας φιμώσετε απέτυχαν γιατί έχουμε δίκιο και εσείς άδικο. Δεν θα σωπάσουμε. Είπαμε ότι θα σας αντιμετωπίσουμε στο δικαστήριο και θα νικήσουμε. Σήμερα το κάναμε. Αν κάποιος σε αυτόν τον πλανήτη είναι ένοχος για τρομοκρατία, είναι το βρετανικό κράτος. Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

"We said we would fight you in your court and win. Today we have. If anyone on this planet is guilty of terrorism, it's the British state."@KNEECAPCEOL's Liam Óg Ó hAnnaidh outside court after being cleared of terror charges. pic.twitter.com/UPtoRRvt5H — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) September 26, 2025

Με πληροφορίες από Guardian