Kneecap: Απαγορεύτηκε αφίσα τους στο μετρό του Λονδίνου για «προσβλητικό περιεχόμενο»

Το ιρλανδικό ραπ τρίο Kneecap ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι του απαγορεύτηκε η προβολή αφίσας στο μετρό του Λονδίνου για τη διαφήμιση επερχόμενης συναυλίας του, εξαιτίας του περιεχομένου της εικόνας.

Οι Kneecap, που συχνά προκαλούν με τις πολιτικές του τοποθετήσεις, υποστήριξαν μέσω ανάρτησής τους στα κοινωνικά δίκτυα: «Μας απαγορεύτηκε η διαφήμιση στο μετρό του Λονδίνου».

Η Transport for London (TfL) επιβεβαίωσε ότι η διαφημιστική πρόταση του συγκροτήματος εξετάστηκε, αλλά τελικά απορρίφθηκε, καθώς «η αφίσα πιθανότατα θα προκαλούσε εκτεταμένη ή σοβαρή προσβολή σε μέλη του κοινού».

We've been banned from advertising on the London Tube.



How petty can political policing and interference get...



After using the tube to advertise loads of times for gigs, records and our movie, all without issue.



The below poster has been rejected because:



"it is likely to… pic.twitter.com/jx8gnqSdkF