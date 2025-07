Kneecap: Και η Ουγγαρία τους απαγορεύει την είσοδο για αντισημιτισμό - «Απειλή εθνικής ασφαλείας»

Η ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την είσοδο στο ιρλανδικό ραπ συγκρότημα Kneecap και τη συμμετοχή του στο μουσικό φεστιβάλ Sziget, επικαλούμενη δηλώσεις που θεωρεί αντισημιτικές και υποστηρικτικές προς οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς, η απόφαση βασίζεται σε δημόσιες τοποθετήσεις των μελών του συγκροτήματος, τις οποίες οι ουγγρικές αρχές αξιολόγησαν ως «σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια». Η υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας εξέδωσε τριετή απαγόρευση εισόδου για τους καλλιτέχνες.

🚫 @KneecapCEOL are officially banned from entering Hungary—for antisemitism and glorifying terror. When hate ignores the mail, we put it on a wall.



📢 This is what we call "service by public notice." In plain English: if you won’t read the letter, you’ll see it on the poster. pic.twitter.com/K2lJ0L2mi1