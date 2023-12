Το Κιριμπάτι υποδέχτηκε πρώτο το 2024, με πυροτεχνήματα

Η νησιωτική χώρα του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που υποδέχθηκε το 2024.

Μετά το Κιριμπάτι, η δεύτερη χώρα στη σειρά που θα υποδεχτεί το 2024 θα είναι η Νέα Ζηλανδία και έπειτα θα ακολουθήσει η Τόνγκα και η Σαμόα. Τα νησιά του Κιριμπάτι, 33 στο σύνολό τους, υποδέχονται το νέο έτος πρώτα.

Παράλληλα πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, για ένα από τα πιο εντυπωσιακά πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα στον κόσμο, καθώς μετρούν κι εκεί αντίστροφα για το 2024.

Η τελευταία περιοχή που γιορτάζει την Πρωτοχρονιά είναι τα νησιά Νιούε και η Αμερικανική Σαμόα στα νοτιοδυτικά του Κιριμπάτι στον Νότιο Ειρηνικό. Η μέρα τελειώνει τεχνικά μια ώρα αργότερα στο Baker Island και στο Howland Island, στις ΗΠΑ αλλά και τα δύο αυτά νησιά είναι ακατοίκητα, σύμφωνα με τον καθηγητή Eggert.

Επίσης σε κοντινή απόσταση, η Σαμόα (και όχι η Αμερικανική Σαμόα) ήταν κάποτε μια από τις τελευταίες χώρες που υποδεχόταν την Πρωτοχρονιά. Μέχρι το 2011, όμως, γιατί τότε η χώρα αποφάσισε να αλλάξει τις ζώνες ώρας για να ευθυγραμμιστεί με τους εμπορικούς της εταίρους την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Με την αλλαγή αυτή, η Σαμόα ξεπέρασε τη διεθνή γραμμή ημερομηνίας για να γίνει μία από τις πρώτες χώρες που γιορτάζουν πλέον την Πρωτοχρονιά.

2024 has just arrived!



The first places to ring in the new year are Kiribati and the Christmas Islands, which have just hit midnight!



Meanwhile, Sydney in Australia has kicked off its celebrations with the 9pm fireworks display, to give a taster of what’s to come! #SydNYE pic.twitter.com/H2Rcg6IrK4