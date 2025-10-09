ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κίνδυνος για ζεστό νερό στην Ευρώπη: Το μέταλλο «άφνιο» και οι νέοι κανονισμοί στην ΕΕ

Η έλλειψη έγκρισης του χάφνιου και ζιρκονίου στους κανονισμούς ΕΕ απειλεί το 90% των θερμοσιφώνων και τα νοικοκυριά κινδυνεύουν με αυξημένα κόστη και περιορισμένη πρόσβαση σε ζεστό νερό από το 2027

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κίνδυνος για ζεστό νερό στην Ευρώπη: Το μέταλλο «άφνιο» και οι νέοι κανονισμοί στην ΕΕ Facebook Twitter
φωτ.: Pexels
0

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο τεχνολογικό και καταναλωτικό πρόβλημα: οι κανονισμοί για το πόσιμο νερό, που τίθενται σε ισχύ το 2027, δεν περιλαμβάνουν κρίσιμα υλικά όπως το άφνιο και το ζιρκόνιο.

Τα δύο αυτά μέταλλα χρησιμοποιούνται ευρέως σε εμαγιέ θερμοσίφωνες και αντλίες θερμότητας, αλλά η μη αναγνώρισή τους ως ασφαλών απειλεί την κυκλοφορία των περισσότερων θερμοσιφώνων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Applia, τον ευρωπαϊκό φορέα για τις οικιακές συσκευές, πάνω από το 90% των θερμοσιφώνων αποθήκευσης ζεστού νερού θα μπορούσαν να καταστούν μη εμπορεύσιμοι στην ΕΕ. «Το άφνιο είναι απολύτως ασφαλές για χρήση και χρησιμοποιείται εδώ και πάνω από 100 χρόνια», επισημαίνει ο Paolo Falcioni, γενικός διευθυντής της Applia. Χωρίς αυτά τα μέταλλα, η εμαγιέ επίστρωση ραγίζει, με αποτέλεσμα το νερό να μην παραμένει ζεστό και οι καταναλωτές να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Η ζοφερή προοπτική για τα νοικοκυριά συνοδεύεται και από οικονομικές επιβαρύνσεις. Οι εναλλακτικές λύσεις, όπως ο χάλυβας ή ο χαλκός, κοστίζουν τέσσερις έως πέντε φορές περισσότερο, με την επιβάρυνση να μετακυλίεται στους καταναλωτές, σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ήδη πιέζονται οικονομικά. Οι εταιρείες όπως η Groupe Atlantic και η Ariston προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες για τον τομέα της θέρμανσης και των οικιακών συσκευών.

Η πολυπλοκότητα των κανονισμών της ΕΕ έχει επίσης οδηγήσει σε παραλείψεις, όπως η εξαίρεση του αφνίου, και καθιστά δύσκολη την έγκριση νέων υλικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι είναι στα κράτη μέλη να ζητήσουν έγκριση για το άφνιο, αλλά μέχρι στιγμής κανένα κράτος δεν έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η διαδικασία τοξικολογικής αξιολόγησης για την έγκριση είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αναγκάζονται να τροποποιούν τις γραμμές παραγωγής τους.

Η αβεβαιότητα αυτή απειλεί όχι μόνο την εσωτερική αγορά αλλά και τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Υπάρχουν εταιρείες που εξετάζουν τον επαναπατρισμό της παραγωγής τους, αλλά η έλλειψη σαφούς κανονιστικού πλαισίου μπορεί να τις αποτρέψει.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι η ισορροπία μεταξύ αυστηρών περιβαλλοντικών κανόνων και της πρακτικής λειτουργίας της βιομηχανίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των καταναλωτών χωρίς να διακυβεύεται η προσβασιμότητα βασικών αγαθών, όπως το ζεστό νερό.

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Διεθνή / Το Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζει: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης όρων όπως «μπιφτέκι», «μπριζόλα» και «λουκάνικο» για φυτικά προϊόντα - Κτηνοτρόφοι υπέρ, καταναλωτές και βιομηχανία τροφίμων κατά — Τι σημαίνει η απόφαση για την αγορά vegan τροφίμων στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Βασιλιάς Κάρολος βγάζει ντοκιμαντέρ για τη φιλοσοφία της αρμονίας και το περιβάλλον

Διεθνή / Ο Βασιλιάς Κάρολος ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη φιλοσοφία της αρμονίας και το περιβάλλον

Ο βασιλιάς Κάρολος δηλώνει ότι θέλει να εμπνεύσει ένα «αίσθημα αποφασιστικότητας» για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς ανακοινώνονται λεπτομέρειες για το νέο του ντοκιμαντέρ
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ επενδύει 1,1 δισ. δολάρια για ασφαλή καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη - Τι προβλέπεται

Διεθνή / Η ΕΕ επενδύει 1,1 δισ. δολάρια για ασφαλή καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη - Τι προβλέπεται

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Το να θέτουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε προτεραιότητα σημαίνει επίσης να θέτουμε την ασφάλεια σε προτεραιότητα»
LIFO NEWSROOM
Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ

Διεθνή / Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση»
LIFO NEWSROOM
«Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Διεθνή / «Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Στο Πόρτλαντ, κάτοικοι του Gray’s Landing βιώνουν καθημερινά συγκρούσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες και διαδηλωτές - Δακρυγόνα, Εθνοφρουρά και μέτρα προστασίας έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας
LIFO NEWSROOM
Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Διεθνή / Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές – Ζήτησε τερματισμό της κατοχής και δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους
LIFO NEWSROOM
Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Διεθνή / Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα με ένα τολμηρό σχέδιο ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων - Ποιοι παραμένουν αιχμάλωτοι, τι προβλέπει η συμφωνία και ποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν στην πορεία προς την ειρήνη
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας του: συμφωνία ειρήνης Ισραήλ–Χαμάς - Όμηροι, εκεχειρία και πολιτικές ισορροπίες καθορίζουν το αποτέλεσμα
LIFO NEWSROOM
 
 