ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Διαβατήρια: Τέλος οι σφραγίδες - Το νέο σύστημα ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τι είναι το νέο βιομετρικό σύστημα εισόδου/εξόδου (EES) - Σε ποιες χώρες θα εφαρμοστεί και πότε

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Διαβατήρια: Τέλος οι σφραγίδες - Το νέο σύστημα ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Facebook Twitter
φωτ.: Unsplash
0

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να καταργήσει τις σφραγίδες στα διαβατήρια και να υιοθετήσει ένα νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχων στα σύνορα.

Οι πολίτες τρίτων χωρών εκτός της Ε.Ε. που θα ταξιδεύουν στην Ευρώπη από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ενδέχεται να συναντήσουν το νέο βιομετρικό σύστημα εισόδου/εξόδου (EES). Το EES είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ΤΠ (τεχνολογίας πληροφοριών) για την καταχώριση υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για βραχεία παραμονή κάθε φορά που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα. «Το EES θα αντικαταστήσει σταδιακά τις σφραγίδες στα διαβατήρια με ένα ψηφιακό σύστημα που καταγράφει την είσοδο και την έξοδο των ταξιδιωτών, επιταχύνοντας τους συνοριακούς ελέγχους και βοηθώντας το προσωπικό να εργάζεται πιο αποτελεσματικά», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.

Για τους σκοπούς του EES, ως «υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται ταξιδιώτης που δεν έχει την ιθαγένεια οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ιθαγένεια της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας.

Διαβατήρια: Πότε θα τεθεί το σύστημα σε πλήρη εφαρμογή

Οι αλλαγές θα γίνουν σταδιακά, με το EES αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου 2026. Παρόλο που στην αρχή είναι πιθανό να προκληθούν καθυστερήσεις, το νέο σύστημα μπορεί τελικά να προσφέρει μία απλοποιημένη διαδικασία.

Πάντως ο ιστότοπος Smartraveller της αυστραλιανής κυβέρνησης προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην αρχή: «Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, αλλά όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να παρατηρηθούν μεγαλύτερες ουρές στα σύνορα».

Οι μη Ευρωπαίοι πολίτες που θα ταξιδεύουν στην περιοχή του Σένγκεν – 29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 25 της Ε.Ε., καθώς και της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν και της Ισλανδίας – θα εισέρχονται σύντομα χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα. Η Ιρλανδία και η Κύπρος θα συνεχίσουν να επεξεργάζονται χειροκίνητα τα διαβατήρια των ταξιδιωτών που θα εισέρχονται.

Με το νέο σύστημα οι χώρες της ζώνης του Σένγκεν αντί να χρησιμοποιούν σφραγίδες, θα καταγράφουν τα πρόσωπα, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε., το EES θα παρέχει στους συνοριακούς υπαλλήλους και στις αρχές επιβολής του νόμου πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες για τους ταξιδιώτες, βοηθώντας τους να εντοπίζουν κινδύνους για την ασφάλεια και να στηρίζουν την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων και τρομοκρατίας.

Ποιους αφορά το νέο σύστημα διαβατηρίων

Όσοι δεν διαθέτουν διαβατήριο χώρας της Ε.Ε. και ταξιδεύουν στις χώρες του χώρου Σένγκεν για σύντομο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιούν το EES, το οποίο είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με το Travel Europe, ως βραχυπρόθεσμη διαμονή ορίζεται η διαμονή έως 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται ως ενιαία περίοδος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το EES.

Εάν οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμο στον προορισμό τους ή μια εφαρμογή για κινητά, εάν η χώρα στην οποία ταξιδεύουν προσφέρει τέτοια εφαρμογή, η διέλευση των συνόρων θα είναι ταχύτερη.

Μόλις φτάσουν οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κώδικα συνόρων Σένγκεν, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα αρχείο με τα στοιχεία τους. Το αρχείο αυτό διατηρείται για τρία χρόνια, οπότε μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιούνται για την επανείσοδο σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Διαβατήρια: Σε ποιες χώρες θα εφαρμόζεται το EES

  • Αυστρία
  • Βέλγιο
  • Βουλγαρία
  • Γαλλία
  • Γερμανία
  • Δανία
  • Ελλάδα
  • Ελβετία
  • Εσθονία
  • Ισλανδία
  • Ισπανία
  • Ιταλία
  • Κροατία
  • Λετονία
  • Λιθουανία
  • Λιχτενστάιν
  • Λουξεμβούργο
  • Μάλτα
  • Νορβηγία
  • Ολλανδία
  • Ουγγαρία
  • Πολωνία
  • Πορτογαλία
  • Ρουμανία
  • Σλοβακία
  • Σλοβενία
  • Σουηδία
  • Τσεχία
  • Φινλανδία

Η Αυστραλία έχει συνάψει συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με αρκετές χώρες της ζώνης Σένγκεν, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία και η Σουηδία.

Κάθε μία από αυτές τις χώρες προσφέρει απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης με τον δικό της τρόπο και οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν μακροχρόνια διαμονή θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν τους όρους της συμφωνίας.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα νέα ελβετικά διαβατήρια έχουν άψογο ντιζάιν

Design / Τα νέα ελβετικά διαβατήρια έχουν άψογο ντιζάιν

Ο σχεδιασμός της RETINAA στα νέα ελβετικά διαβατήρια συνδυάζει το υψηλό επίπεδο ασφαλείας με το graphic design ενώ είναι και μία αναφορά στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Ελβετίας, δημιουργώντας «κάτι παραπάνω από ένα επίσημο διοικητικό έγγραφο».
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της δημάρχου Ιρίς Στάλτσερ βασική ύποπτη της δολοφονίας

Διεθνή / Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η δήμαρχος - Η 17χρονη κόρη της βασική ύποπτη

Η Γερμανίδα δήμαρχος Ιρίς Στάλτσερ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με 13 μαχαιριές στο σπίτι της - Η 17χρονη κόρη της είναι βασική ύποπτη, ενώ οι αρχές εξετάζουν οικογενειακά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
LIFO NEWSROOM
Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Διεθνή / Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συμμετέχουν στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Ο ρόλος του Κατάρ, οι όροι της Χαμάς και το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ που μπορεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM
Νετανιάχου και Τραμπ: Η σκληρή διαπραγμάτευση για το σχέδιο ειρήνης στη Γάζα

Διεθνή / Πώς ο Τραμπ «στρίμωξε» τον Νετανιάχου στην υπογραφή ειρήνης στη Γάζα

Δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί ένα σχέδιο ειρήνης που προβλέπει παλαιστινιακό κράτος, αμνηστία για τη Χαμάς και διεθνή εποπτεία
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών λόγω δολιοφθορών

Διεθνή / Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών λόγω δολιοφθορών

Η ΕΕ αποφάσισε να περιορίσει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών μετά από αύξηση περιστατικών κατασκοπείας και δολιοφθοράς. Το μέτρο, που προωθήθηκε από την Τσεχία, αποτελεί μέρος νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας
LIFO NEWSROOM
ΙΡΑΝ ΚΙΝΑ ΗΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Διεθνή / Κίνα – Ιράν: Το μυστικό σύστημα πληρωμών που παρακάμπτει τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Η Κίνα φέρεται να έχει δημιουργήσει ένα μυστικό χρηματοδοτικό δίκτυο που επιτρέπει στο Πεκίνο να πληρώνει το Ιράν για πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τις αμερικανικές κυρώσεις - Το σύστημα «πετρέλαιο αντί για υποδομές» ενισχύει τους δεσμούς Πεκίνου–Τεχεράνης και προκαλεί ανησυχία στη Δύση
THE LIFO TEAM
Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Διεθνή / Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας σκληραίνουν τη στάση τους σε μετανάστευση και Net Zero, μιμούμενοι την πολιτική Τραμπ και Φάρατζ, με στόχο να ανακτήσουν ψηφοφόρους και να επικεντρωθούν στην οικονομία και την εσωτερική πολιτική
LIFO NEWSROOM
Σκιώδης στόλος: Ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να μολύνουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες παρά τις κυρώσεις

Διεθνή / Σκιώδης στόλος: Ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να μολύνουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες παρά τις κυρώσεις

Παρά τις κυρώσεις, τα ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να διαρρέουν πετρέλαιο στα ευρωπαϊκά ύδατα, υπογραμμίζοντας την αδυναμία των δυτικών κυβερνήσεων να περιορίσουν τον επικίνδυνο «σκιά στόλο» της Μόσχας και τους κινδύνους για το περιβάλλον
LIFO NEWSROOM
ΕΡΙΚ ΑΝΤΑΜΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Διεθνή / Έρικ Άνταμς: Μυστήριο και αντιδράσεις για το ταξίδι του δημάρχου Νέας Υόρκης στην Αλβανία

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ταξιδεύει στην Αλβανία στις τελευταίες εβδομάδες της δημαρχίας του, προκαλώντας συζητήσεις για την εστίασή του στην κληρονομιά της πόλης έναντι των προσωπικών ταξιδιωτικών ενδιαφερόντων
LIFO NEWSROOM
Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Διεθνή / Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την οικονομική ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Ο οίκος Bonhams στο Λος Άντζελες θα δημοπρατήσει τρεις από τους πίνακες του Ross στις 11 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δημοπρασίες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και διαδικτυακά
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Απειλεί με στρατό στους δρόμους των ΗΠΑ βάσει νόμου του 1807

Διεθνή / Τραμπ: Απειλεί με στρατό στους δρόμους των ΗΠΑ βάσει νόμου του 1807

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης του 1807 για να αναπτύξει στρατεύματα σε αμερικανικές πόλεις, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση με δημοκρατικά καθοδηγούμενες πολιτείες που αντιδρούν στη στρατιωτικοποίηση του εσωτερικού των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
 
 