Κίνα: Τους 87 έφθασαν οι νεκροί από Covid στη Σαγκάη - «Επείγουσα δράση» και στο Πεκίνο

Στους 87 έχουν φτάσει οι νεκροί στη Σαγκάη από το – τρέχον – ξέσπασμα του κορωνοϊού, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών Αρχών. Την ίδια ώρα, το Πεκίνο κλήθηκε να «δράσει χωρίς καθυστέρηση» καθώς τα κρούσματα είναι σε αυξητική τάση.

Η Κίνα, που τις τελευταίες εβδομάδες είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη έξαρση της επιδημίας από την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης πριν από δύο χρόνια και πλέον, έθεσε υπό αυστηρό περιορισμό -από τις αρχές Απριλίου- σχεδόν το σύνολο των 25 εκατομμυρίων της οικονομικής πρωτεύουσάς της, της Σαγκάης, εστίας της μόλυνσης.

Η μητρόπολη ανακοίνωσε σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 39 ασθενείς εξαιτίας της COVID-19, αριθμό άνευ προηγουμένου.

Οι 39 άνθρωποι που απεβίωσαν ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα, ιδίως υπέρταση, διευκρίνισαν οι υγειονομικές αρχές.

Από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, ο οποίος αρχικά ταυτοποιήθηκε στην κεντρική Κίνα στα τέλη του 2019, το Πεκίνο έχει καταφέρει –τουλάχιστον κατά τα επίσημα δεδομένα– να κρατήσει τον απολογισμό των θυμάτων κάτω από τους 5.000 νεκρούς και τον αριθμό των μολύνσεων γύρω στις 200.000 συνολικά. Οι αριθμοί αυτοί, θεαματικά κατώτεροι από αυτούς που ανακοινώνονται σε διεθνές επίπεδο, θεωρούνται γενικά πολύ υποτιμημένοι.

Όμως, το ξέσπασμα που αποδίδεται στην παραλλαγή Όμικρον συνεχίζει να πλήττει τη Σαγκάη, που παραμένει υπό αυστηρό περιορισμό επ’ αόριστον, υπό συνθήκες σε ορισμένες περιπτώσεις σπαρτιάτικες.

