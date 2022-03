Κίνα: Συνετρίβη Boeing 737 με 133 επιβάτες

Ένα αεροσκάφος Boeing 737 με 133 επιβάτες στην Κίνα, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση.



Το αεροπλάνο ανήκε στις αερογραμμές China Eastern Airlines και πραγματοποιούσε πτήση από το Κουνμίνγκ στην Γκουανγκτσού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Γκουανξί.

The first minutes after the Boeing 737 crash in southern China. Video published by eyewitnesses. pic.twitter.com/jWdgiq9iSH