Κίνα: Το μοιραίο Boeing 737 έχασε 8.000 μέτρα σε τρία λεπτά - Βίντεο από την τραγωδία

Αεροσκάφος Boeing 737 της China Eastern Airlines που μετέφερε 132 άτομα συνετρίβη στην νοτιοδυτική Κίνα.

Το αεροπορικό δυστύχημα θα είναι ενδεχομένως το φονικότερο από το 1994 στην Κίνα, όπου η αεροπορική ασφάλεια έχει βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό.

Ο αερομεταφορέας China Eastern Airlines επιβεβαίωσε σήμερα «θανάτους» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τη συντριβή του Boeing-737 στη νότια Κίνα με 132 επιβαίνοντες.

«Η εταιρεία αποτίει φόρο τιμής στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα», σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης, όπου είναι εισηγμένη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το αεροσκάφος έχασε την επαφή καθώς πετούσε επάνω από τη πόλη Γουτζού, στην ορεινή περιοχή του Γκουανγκσί, ανακοίνωσε η κινεζική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (CAAC), χωρίς να δώσει στην δημοσιότητα απολογισμό των θυμάτων.

A China Eastern Airlines Boeing 737-800 operating flight MU5735 has reportedly crashed near Wuzhou in southern China. Initial reports say 133 onboard.pic.twitter.com/iipgQYGkhK