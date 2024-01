Κίνα: Φωτιά σε κοιτώνα σχολείου - Νεκροί 13 μαθητές

Φωτιά σε κοιτώνα σχολείου στην Κίνα κόστισε τη ζωή σε 13 μαθητές, ενώ άλλος ένας τραυματίστηκε, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

«Στις 23:00 χθες (σ.σ. τοπική ώρα), η τοπική υπηρεσία της πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε για την εκδήλωση φωτιάς στον κοιτώνα του σχολείου Γινγκτσάι στο χωριό Γιανσανπού», ανέφερε το πρακτορείο China News Service επικαλούμενο τις αρχές. Αναφορικά με τον τραυματία, αυτός διακομίστηκε σε νοσοκομείο σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο «βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Τελικά οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά στις 23:38, ενώ οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ένας υπεύθυνος για την εκπαιδευτική δομή τέθηκε υπό κράτηση.

Το ιδιωτικό σχολείο Γινγκτσάι στην επαρχία Χενάν ιδρύθηκε πριν από δέκα και πλέον χρόνια. Σε αυτό φοιτούν παιδιά από κοντινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων με μαθησιακές δυσκολίες. Στον κοιτώνα αρρένων όπου ξέσπασε η φωτιά βρίσκονταν συνολικά 30 παιδιά. Επρόκειτο για κοιτώνα στον οποίο ήταν παιδιά της τρίτης τάξης, δηλαδή περίπου 9 ετών.

Αρκετοί εξέφραζαν οργή στα socia media, απαιτώντας να επιβληθούν αυστηρές ποινές, αν διαπιστωθεί πως για την εκδήλωση της φωτιάς ευθύνεται η παραβίαση των κανόνων ασφαλείας. Άλλωστε, στην Κίνα σε πολλές περιπτώσεις τα δυστυχήματα είναι συχνά εξαιτίας της παραμέλησης ή της παραβίασης στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας.

«Είναι τρομακτικό, 13 παιδιά χάθηκαν μέσα σε μια στιγμή (...) Αν δεν επιβληθεί αυστηρή τιμωρία, οι ψυχές τους δεν θα ειρηνέψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά χρήστης του Weibo.

#UPDATE A work team was sent to central China's #Henan Province during the night to guide rescue and follow-up work after a school dormitory fire on Friday night. 13 students were killed and another one was injured in the fire. https://t.co/7idJPb5g3o https://t.co/fa5w29ZvYC pic.twitter.com/8utOB4vi2X