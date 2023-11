Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο στην Κίνα- Τουλάχιστον 26 νεκροί και 63 τραυματίες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πολυώροφο κτίριο εταιρείας παραγωγής άνθρακα στην Κίνα, η οποία στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 άτομα.

Το κτίριο όπου ξέσπασε η φωτιά βρίσκεται στην επαρχία Σανσί, στη βόρεια Κίνα, και εκτός από τους 26 νεκρούς, άλλοι 63 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Προηγούμενη ενημέρωση έκανε λόγο για 51 τραυματίες.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη, ενώ μέχρι αυτή την ώρα διενεργείται έρευνα, σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στο ξέσπασμα της φωτιάς.

Στην Κίνα, τα βιομηχανικά δυστυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο, καθώς δεν υπάρχει έλεγχος και τήρηση στους κανόνες ασφαλείας.

Major fire engulfs office building in Lvliang, Shanxi. At least 20 confirmed dead, 51 hospitalized. On Nov 16, a Yongju Coal Industry building in Lishi District, Lvliang City, Shanxi #China #lvliang #Shanxifire #firechina #brekingnews #lishifire #Buildingfire #ChinaNews pic.twitter.com/zaXy0zFysj