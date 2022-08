Κιμ Καρντάσιαν: Αμετανόητος ένας από τους άνδρες που τη λήστεψε στο Παρίσι - «Έδειχνε παντού τα κοσμήματά της»

Τον Οκτώβριο του 2016, η Κιμ Καρντάσιαν έπεσε θύμα ληστείας υπό την απειλή όπλου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στο Παρίσι.

Οι δράστες τότε απέσπασαν κοσμήματα που έφταναν σε αξία τα 10 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δαχτυλιδιού της Lorraine Schwartz των 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Καρντάσιαν έμενε στο Hôtel de Pourtalès για την εβδομάδα μόδας του Παρισιού όταν στο δωμάτιό της εισέβαλαν οι μασκοφόροι δράστες. Την έδεσαν, της έκλεισαν με κολλητική ταινία το στόμα και της κάλυψαν τα μάτια. Όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, η Καρντάσιαν φοβόταν μήπως πέσει θύμα βιασμού ή μήπως δολοφονηθεί.

«Έφεραν τον θυρωρό από τον κάτω όροφο, με χειροπέδες και ένα όπλο κοντά του. Μου φώναζαν στα γαλλικά», είχε πει το 2020 στον Ντέιβιντ Λέτερμαν. «Με άρπαξαν και με τράβηξαν προς το μέρος τους. Δεν φορούσα τίποτα από κάτω [το μπουρνούζι μου]», πρόσθεσε η Καρνάσιαν κλαίγοντας. «Λοιπόν, είπα: "Εντάξει, αυτή είναι η ώρα, θα σε βιάσουν. Απλά συμβιβάσου πως θα συμβεί"».

Τελικά, κατά τη διάρκεια της ληστείας, η Καρντάσιαν δεν τραυματίστηκε ούτε δέχτηκε σεξουαλική επίθεση. Βέβαια, όπως έχει αναφέρει, η σοκαριστική εμπειρία της έχει προκαλέσει ψυχικά τραύματα και κρίσεις άγχους.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι οι εισβολείς σχεδίαζαν τη διάρρηξη για δύο χρόνια και είχαν χρησιμοποιήσει τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Καρντάσιαν για να οργανώσουν τη ληστεία στο σύνολό της.

Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, οι κοινοποιήσεις της Καρντάσιαν στο Snapchat φαίνεται πως ειδοποίησαν τους ληστές τόσο για τα κοσμήματα που είχε μαζί της όσο και για το ότι βρισκόταν μόνη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Ο 67χρονος Γιουνίς Αμπάς ήταν ένας από τους 12 άνδρες που κατηγορήθηκαν για τη ληστεία και πέρασε 22 μήνες στη φυλακή προτού του επιτραπεί η πρόωρη αποφυλάκιση για λόγους υγείας. Σε μια νέα συνέντευξη στο Vice News, αποκάλυψε κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό της ληστείας και επέμεινε ότι δεν νιώθει ενοχές για αυτή παρά το γεγονός ότι η Καρντάσιαν «τραυματίστηκε» ψυχικά από το περιστατικό.

«Μπήκα στο διαδίκτυο και είδα τα κοσμήματά της. Είδα το δαχτυλίδι της. Είδα ότι το έδειχνε παντού», είπε και πρόσθεσε πως «γνωρίζαμε αυτές τις πληροφορίες μέσω των social media. Ξέραμε ότι θα ερχόταν για την εβδομάδα μόδας, οπότε πήγαμε εκεί για να κάνουμε κάποιες αναγνωρίσεις, ώστε να είμαστε σίγουροι».

«Έμεινα κάτω», είπε χαρακτηριστικά. «Δύο από τους συνεργούς μου ανέβηκαν στον επάνω όροφο με τον θυρωρό για να πάνε στο δωμάτιο της κας Καρντάσιαν, μετά πήραν τα κοσμήματα [και] κατέβηκαν».

Στη συνέχεια, ο Αμπάς αποκάλυψε ότι μετά τη ληστεία, η βοηθός της Καρντάσιαν τηλεφώνησε κατά λάθος το 911 (τον αριθμό έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ) παρά το γεγονός ότι το έγκλημα είχε λάβει χώρα στη Γαλλία. Έτσι, η γαλλική αστυνομία δεν ειδοποιήθηκε αμέσως και οι ληστές εξασφάλισαν χρόνο για να διαφύγουν.

Ο Αμπάς, ωστόσο, συνελήφθη καθώς βρέθηκε DNA του και είχε ήδη ποινικό μητρώο. Ήταν «πολύ εύκολο», σύμφωνα με τον ίδιο, να τον εντοπίσει η αστυνομία.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αμπάς λέει πως δεν γνώριζε ποια είναι η Καρντάσιαν όταν άρχισε να σχεδιάζει τη ληστεία με τους συνεργούς του αν και ήξερε τον τότε σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

«Είδα μια από τις εκπομπές της όπου πέταξε το διαμάντι της στην πισίνα, σε εκείνο το επεισόδιο του "Keeping Up With the Kardashians". Σκέφτηκα, έχει πολλά λεφτά. Αυτή η κυρία δεν νοιάζεται καθόλου», είπε. «Επειδή πετούσε τα λεφτά, ήμουν εκεί για να τα μαζέψω. Είμαι ένοχος; Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει».

«Θα πρέπει να είναι λίγο λιγότερο επιδεικτικοί απέναντι στους ανθρώπους που δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Για μερικούς ανθρώπους, είναι προκλητικό», τόνισε ο Αμπάς.

Με πληροφορίες από Buzz Feed