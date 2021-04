Η Κέιτι Πέρι ξέσπασε κατά των social media, με δύο αναρτήσεις που έκανε στο Twitter.

«Τα social media είναι σκουπίδια», έγραψε αρχικά η σταρ και αργότερα πρόσθεσε «Ο κατήφορος του ανθρώπινου πολιτισμού».

Η 36χρονη δεν έδωσε καμία εξήγηση για αυτό το ξέσπασμά της. Οι λογαριασμοί της Κέιτι Πέρι στα social media είναι ανάμεσα σε αυτούς με τους περισσότερους followers.





Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η εταιρεία η Brandwatch, η σταρ είναι στο Νο3 της λίστας με τους λογαριασμούς του Twitter που έχουν τους περισσότερους ακολούθους (109,5 εκατ.) και στο Νο20 στην αντίστοιχη λίστα για το Instagram (115 εκατ.).

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κέιτι Πέρι εκφράζει τέτοιες απόψεις για τα social media. To 2017 σε tweet της είχε γράψει «Ανυπομονώ να τελειώσει η κουλτούρα του Instagram ώστε να μπορούμε να είμαστε όλοι ξανά ο εαυτός μας».

i can’t wait till instagram culture is over so we can all be ourselves again