Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μετακομίζουν στο «παντοτινό τους σπίτι» μέσα στις επόμενες εβδομάδες

Το βασιλικό ζεύγος τελικά, αναμένεται να μετακομίσει στο Forest Lodge πολύ πριν τα Χριστούγεννα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον / Getty Images
Η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ έχουν ημερομηνία μετακόμισης στο νέο τους σπίτι στο Ουίνδσορ.

Το καλοκαίρι έγινε γνωστό πως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον θα αφήσουν το Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ και θα μετακομίσουν στο Forest Lodge, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

Ωστόσο, παρότι επρόκειτο η μετακόμιση να πραγματοποιηθεί τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες ελπίζουν να εγκατασταθούν στο «παντοτινό σπίτι» μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως τα πράγματα προχώρησαν πιο γρήγορα από το αναμενόμενο και οι εργασίες ανακαίνισης ολοκληρώθηκαν νωρίτερα. Μάλιστα, ενδέχεται να έχουν μετακομίσει πριν από τους εορτασμούς της Νύχτας του Γκάι Φωκς στις 5 Νοεμβρίου, μια παραδοσιακής βραδιάς με φωτιές και πυροτεχνήματα. Σύμφωνα με τη Daily Mail, το προσωπικό έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρει αντικείμενα στο νέο σπίτι. Το Forest Lodge αποτελεί σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το σημερινό τους σπίτι, το Adelaide Cottage.

Όπως και στο Adelaide Cottage και προκειμένου να διατηρήσουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική οικογενειακή ζωή για τα παιδιά, δε θα έχουν προσωπικό που να διαμένει μέσα στο σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες του PEOPLE. Η νταντά των παιδιών και οι οικιακοί βοηθοί, πιθανότατα θα διαμένουν σε άλλα μικρότερα ακίνητα εντός του κτήματος.

Η γεωργιανή έπαυλη, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1770, διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια -σε αντίθεση με τα τέσσερα του Adelaide Cottage- έξι μπάνια αλλά και γήπεδο τένις.

Τέλος, το σπίτι αυτό θα αποτελέσει τη μόνιμη οικογενειακή βάση της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας σκοπεύουν να έχουν ως βάση τους το νέο τους σπίτι, ακόμα και όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα.

Με πληροφορίες από PEOPLE

