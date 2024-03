Κέιτ Μίντλετον: Πυλώνες στήριξης στη μάχη με τον καρκίνο οι γονείς και τα αδέλφια της

Πυλώνες στήριξης στη μάχη της Κέιτ Μίντλετον με τον καρκίνο στέκονται οι γονείς και τα αδέρφια της.

Η μέλλουσα βασίλισσα Κέιτ Μίντλετον δεν είναι μόνη στη δύσκολη μάχη που καλείται να δώσει κατά του καρκίνου. Η 69χρονη Κάρολ και ο 74χρονος Μάικλ Μίντλετον, οι γονείς της πριγκίπισσας, η 40χρονη αδελφή της, Πίπα Μάθιους και ο 36χρονος αδελφός της, Τζέιμς Μίντλετον, «θα ανεβούν και αυτό το βουνό όλοι μαζί», όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο αδελφός της πριγκίπισσας στο Instagram.

Αν και οι γονείς της Κέιτ Μίντλετον κρατούσαν πάντα χαμηλό προφίλ, βρίσκονται συνέχεια στο πλευρό της πρωτότοκης κόρης τους, μετά το γάμο της με τον διάδοχο του βρετανικού στέμματος πριν 13 χρόνια. Άλλωστε το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο δεν επιτρέπει διαρροές για τον Οίκο των Ουίνδσορ και όποιος το κάνει (πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ) εξοβελίζεται δια παντός από τα ανάκτορα. Μετά την συγκλονιστική ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον πως διαγνώστηκε με καρκίνο πληροφορίες του βρετανικού Τύπου αναφέρουν πως σύσσωμη η πολύ δεμένη, ούτως ή άλλως, οικογένεια Μίντλετον έχει απλώσει ένα «δίχτυ ασφαλείας» γύρω από την πριγκίπισσα της Ουαλίας και είναι έτοιμη να της προσφέρει την ασφάλεια και την ηρεμία που έχει ανάγκη σε αυτές τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK