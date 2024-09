Κέιτ Γουίνσλετ: Τι αποκάλυψε για τη viral σκηνή με την πόρτα στον «Τιτανικό»

Μπορεί να πέρασαν 27 χρόνια από την κυκλοφορία του «Τιτανικού» στις κινηματογραφικές αίθουσες, ωστόσο, οι ερωτήσεις για backstage ιστορίες από τα γυρίσματα, δεν τελειώνουν.

Η Κέιτ Γουίνσλετ επανήλθε σε μια από τις πιο επίμονες ερωτήσεις που δέχεται, τόσο εκείνη, όσο και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Αυτή δεν αφορά τίποτα άλλο, πέρα από τη δημοφιλή σκηνή μετά το ναυάγιο, όταν η Ρόουζ είναι ξαπλωμένη σε μια ξύλινη πόρτα και ο Τζακ της κρατά το χέρι, λίγο πριν ξεψυχήσει από το ψύχος.



Στην αναφορά που έκανε, επισήμανε, ότι ο Ντι Κάπριο «είχε πάθει μετατραυματικό σοκ» από τις τόσες ερωτήσεις που δεχόταν, σχετικά με το αν ο Τζακ χωρούσε στην πόρτα, μαζί με τη Ρόουζ.



«Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ άβολη δεξαμενή. Για να γκρεμίσω τις ψευδαισθήσεις, το νερό ήταν στο ύψος της μέσης μας εκείνη τη στιγμή» αποκάλυψε η Γουίνσλετ.



«Ο Λίο ήταν γονατισμένος. Δεν θα έπρεπε να το πω, θα με πάρει ο Κάμερον τηλέφωνο», αστειεύτηκε στη συνέχεια, αναφερόμενη στον σκηνοθέτη, Τζέιμς Κάμερον.

Kate Winslet Reveals the Water in 'Titanic''s Infamous ‘Door Scene’ Was Only 'Waist High': 'Leo Was Kneeling' https://t.co/BRtJ2qa9Y1