Εντυπωσιακές εικόνες από την αργή αποσύνθεση του Τιτανικού στα βάθη του Ατλαντικού

Μία εικόνα από τα βάθη του Ατλαντικού, αυτή με τα κάγκελα της πλώρης είχε κάνει διάσημο το ναυάγιο του Τιτανικού, καθώς το συγκεκριμένο κομμάτι ταυτίστηκε και με τη σκηνή - σήμα κατατεθέν της ομώνυμης ταινίας.

Μία νέα αποστολή με υποβρύχια ρομπότ που έλαβε μέρος το καλοκαίρι έφερε νέες εικόνες στο φως, με νέα ευρήματα από το πλοίο.

Ένα μεγάλο τμήμα του κιγκλιδώματος της πλώρης - που απαθανάτισαν οι Τζακ και Ρόουζ στη διάσημη κινηματογραφική σκηνή - έχει αποκολληθεί και βρίσκεται τώρα στον πυθμένα της θάλασσας.

The new images from #TITANICExpedition2024 reveal one thing for sure: #TITANIC is changing. After 112 years at the bottom of the #NorthAtlantic , the hostile ocean environment has taken a toll on TITANIC. pic.twitter.com/y8DKTj8Qi7

«Η πλώρη του Τιτανικού είναι απλώς εμβληματική, αλλά δεν είναι πια έτσι», είπε στο BBC η Tomasina Ray, διευθύντρια συλλογών στην RMS Titanic Inc, την εταιρεία που πραγματοποίησε την αποστολή. «Είναι απλώς άλλη μια υπενθύμιση της επιδείνωσης που συμβαίνει καθημερινά. Ο κόσμος ρωτάει συνέχεια: "Πόσο καιρό θα υπάρχει ο Τιτανικός; Απλώς δεν ξέρουμε, αλλά τον παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο"», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι όμως το μόνο μέρος του πλοίου που χάνεται από τη θάλασσα. Η μεταλλική δομή τρώγεται από μικρόβια με αποτέλεσμα να δημιουργούνται «σταλακτίτες» σκουριάς. Επίσης, σύμφωνα με την εταιρία, πολλά διακοσμητικά αντικείμενα τέχνης – γλυπτά και αγάλματα - που κοσμούσαν τις αίθουσες και τα δωμάτια σε όλο τον Τιτανικό, διασπώνται πλέον στον αμμώδη βυθό, μετά από πολλές δεκαετίες βυθισμένα στο εχθρικό περιβάλλον του Βόρειου Ατλαντικού.

Fine art decorated the halls and rooms throughout #TITANIC, but beauty is a delicate thing. Much of TITANIC’s fine art was made of organic materials, breaking down into the earth after many decades submerged in the hostile environment of the #NorthAtlantic. pic.twitter.com/zVauzPWDTq