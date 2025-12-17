ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Χωρίς λεωφορεία σήμερα η Αθήνα από τις 11:00 έως τις 17:00 - Ποιες γραμμές λειτουργούν

Αναλυτικά οι γραμμές που δεν επηρεάζονται

The LiFO team
The LiFO team
Χωρίς λεωφορεία η Αθήνα από τις 11:00 έως τις 17:00 - Ποιες γραμμές λειτουργούν Facebook Twitter
0

Από τις 11:00 έως τις 17:00 σήμερα, η Αθήνα μένει χωρίς λεωφορεία λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Την εξάωρη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των λεωφορείων αναμένεται μετά τις 18:00 και τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00.

Λεωφορεία Αθήνα: Ποιες γραμμές δεν επηρεάζονται

Ωστόσο, χωρίς αλλαγές θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια στις γραμμές ΚΤΕΛ του ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ οι γραμμές που κινούνται χωρίς αλλαγές είναι:

  • 115 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΚΙΤΣΙ
  • 115 ΚΙΤΣΙ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  • 116 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΑΡΗ – ΚΙΤΣΙ
  • 117 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΒΑΡΗ
  • 120 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΑΡΗ – ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
  • 122 ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΑΡΩΝΙΔΑ
  • 123 ΣΑΡΩΝΙΔΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 171 ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΒΑΡΚΙΖΑ
  • 301 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 302 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 304 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ (ΒΡΑΥΡΩΝΑ)
  • 305 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
  • 306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 307 ΣΤ. Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΓΛ. ΝΕΡΑ – ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ
  • 308 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΠΑΙΑΝΙΑ – ΚΟΡΩΠΙ
  • 309 ΚΟΡΩΠΙ – ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ – ΚΟΡΩΠΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 309Β ΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 310 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ- ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
  • 310Β B. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
  • 310Γ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΣ)
  • (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ
  • 314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ (ΜΕΣΩ ΝΤΡΑΦΙΟΥ)
  • 314Β ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ – ΒΟΥΤΖΑΣ (314Β)
  • 314Γ ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ – Ν.ΜΑΚΡΗ (314Γ)
  • 316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ
  • 319 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΕΚΠΤ. ΧΩΡΙΟ ΣΠΑΤΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ – ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ – ΣΠΑΤΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 330 ΚΟΡΩΠΙ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 503 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
  • 504 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – ΣΙΔ. ΣΤ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΣΤΑΜΑΤΑ
  • 509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ
  • 509Β ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΑΦΙΔΝΕΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ -ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – ΒΑΡΝΑΒΑ
  • 535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ – ΦΡΑΓΜΑ – ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  • 537 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
  • 543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  • 543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
  • 724 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) – Ν. ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 725 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 726 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (BOYNO) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 712 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-Α. ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)
  • 728 ΑΧΑΡΝΑΙ- ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ- ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΛΑΤΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 311 ΣΤ.ΚΟΡΩΠΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ
  • 122Θ ΣΤ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΒΑΡΚΙΖΑ
  • 728 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-ΑΘΗΝΑ
  • 752 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  • 543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
  • 709 ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 721 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 727 ΜΕΣΟΝΥΧΙ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 723 ΦΥΛΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 734 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  • 735 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΖΕΦΥΡΙ – ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 878 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ
  • 879 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ
  • 740 ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ – ΣΚΑ – ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ. ΑΝΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 740 ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ – ΟΑΚΑ
  • 749 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 805 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
  • 855 ΨΑΡΙ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
  • 817 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ
  • 861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ)
  • 861Β ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΒΙΛΛΙΑ – ΕΡΥΘΡΕΣ
  • 862 ΠΑΡΑΛΙΑ – ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
  • 863 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣ. – ΜΑΝΔΡΑ
  • 864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΡΟΥΠΑΚΙ
  • 866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
  • 876 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  • 876 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ
  • 876 ΜΑΝΔΡΑ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΓ. ΜΑΡ. -ΕΛΕΥΣΙΝΑ
  • 890 ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 