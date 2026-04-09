Κάθριν Ο' Χάρα: «Δεν μιλούσε πολύ» - Ο αδελφός της περιγράφει τις τελευταίες μέρες πριν τον θάνατό της

Αποκάλυψε πως λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της την είδε σε ένα έντονο όνειρο, το οποίο περιέγραψε ως έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό

Φωτ. αρχείου Κάθριν Ο' Χάρα / EPA
Ο αδελφός της Κάθριν Ο' Χάρα, μίλησε για τις τελευταίες στιγμές της ηθοποιού, αποκαλύπτοντας ότι «δεν μιλούσε πολύ», λίγο πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, τον Ιανουάριο.

Όπως ανέφερε στο podcast του ο Μίχαελ Πάτρικ Ο'Χάρα, η ηθοποιός, που ζούσε στο Λος Άντζελες, δεν είχε συχνή επικοινωνία με την οικογένειά της και απέφευγε ακόμη και τις τηλεφωνικές συνομιλίες.

Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της, ο ίδιος την είδε σε ένα έντονο όνειρο, το οποίο περιέγραψε ως έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό.

Σε αυτό το όνειρο, όπως είπε, την αγκάλιασε, ενώ αργότερα τη «συνάντησε» ξανά σε ένα άλλο, όπου εκείνη βρισκόταν σε ένα νέο σπίτι, χαρούμενη και γεμάτη ενέργεια.

Οι στιγμές αυτές, όπως εξήγησε, του έδωσαν παρηγοριά και την αίσθηση ότι η σχέση τους συνεχίζεται, ακόμη και μετά τον θάνατό της.

Κάθριν Ο' Χάρα: Η απώλεια που συγκλόνισε το Χόλιγουντ

Η Κάθριν Ο' Χάρα πέθανε στις 30 Ιανουαρίου από πνευμονική εμβολή, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Την περίοδο εκείνη συμμετείχε στη σειρά «The Studio», με τον συνδημιουργό της να δηλώνει πως η απουσία της θα αποτυπωθεί και στη δεύτερη σεζόν της σειράς.

Ο αδελφός της τόνισε ότι, παρά την απώλεια, η αγάπη για τα αγαπημένα πρόσωπα δεν χάνεται ποτέ.

«Η αγάπη συνεχίζεται, ό,τι κι αν συμβεί. Είναι πάντα μαζί μας», είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας με ένα μήνυμα που συγκίνησε τους ακροατές.

Με πληροφορίες από Page Six

