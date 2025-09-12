ΔΙΕΘΝΗ
Κάθειρξη 27 ετών στον Ζαΐχ Μπολσονάρου για την απόπειρα πραξικοπήματος

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος, σε μία ιστορική δίκη

Κάθειρξη 27 ετών για τον Ζαΐχ Μπολσονάρου για την απόπειρα πραξικοπήματος / Φωτ.: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA
Ποινή κάθειρξης 27 ετών επέβαλε το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας στον πρώην πρόεδρο, Ζαΐρ Μπολσονάρου, για απόπειρα πραξικοπήματος.

Η ποινή επιβλήθηκε στον Μπολσονάρου, αφού κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως συνωμότησε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο», παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό διάδοχό του, τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του 2022.

Η υπεράσπιση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη, πως έχει σκοπό να προχωρήσει σε προσφυγές εναντίον της ετυμηγορίας της δικαιοσύνης, σε εγχώριο και «σε διεθνές επίπεδο», ώρες αφού ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

«Η υπεράσπιση θεωρεί τις ποινές που απαγγέλθηκαν απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες και, αφού ανέλυσε τους όρους της ετυμηγορίας, θα καταθέσει τις προσήκουσες προσφυγές, και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε μέσω X ο Φάμπιου Βανγκάρτεν, συνεργάτης του πρώην αρχηγού του κράτους.

Ο Εντουάρντου Μπολσονάρου, ο εκλεγμένος στην κάτω Βουλή της Βραζιλίας τρίτος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς χθες Πέμπτη ότι αναμένει νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ιδίως σε κορυφαίους δικαστικούς της, μετά την καταδίκη του πατέρα του σε βαριά ποινή κάθειρξης αφού κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία προκειμένου να παραμείνει με πραξικόπημα στην εξουσία αφού έχασε τις εκλογές το 2022.

Ο πολιτικός, 41 ετών, προειδοποίησε πως τα μέλη του ομοσπονδιακού ανώτατου δικαστηρίου (STF) τα οποία έκριναν ένοχο τον ακροδεξιό πρώην αρχηγό του βραζιλιάνικου κράτους και πατέρα του μπορεί να αντιμετωπίσουν κυρώσεις δυνάμει του νόμου Μαγκνίτσκι. Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον επικαλέστηκε ήδη όταν επέβαλε κυρώσεις προσωπικά στον Αλεσάντρ τζι Μοράις, τον δικαστικό που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση.

Άλλα τρία μέλη του δικαστηρίου έκριναν ένοχο τον πρώην πρόεδρο· μειοψήφησε μόλις ένα.

Ο Εντουάρντου Μπολσονάρου πήρε άδεια από τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του και ουσιαστικά εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος προκειμένου να εξασφαλίσει υποστήριξη από την κυβέρνηση Τραμπ ώστε να τερματιστεί η ποινική διαδικασία σε βάρος του πατέρα του. Δήλωνε την εποχή πως εξέταζε το ενδεχόμενο να ζητήσει πολιτικό άσυλο.
 

 
