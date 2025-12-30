Λάρισα: Στο νοσοκομείο 3χρονο παιδί - Διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα λόγω γρίπης

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε ένα 3χρονο παιδί από τον Βόλο, μετά από επιπλοκή που του προκάλεσε η νόσηση με γρίπη.

Ειδικότερα, την περίοδο των Χριστουγέννων το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό ως 39, ενώ τα συμπτώματα έγιναν πιο σοβαρά, όταν ξεκίνησε να κάνει εμέτους. Οι γονείς του, αρχικά, τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου έγινε η εισαγωγή του στην Παιδιατρική Κλινική και ακολούθησαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, ωσστόσο, οι γιατροί αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γρίπη φέρεται να του προκάλεσε επιπλοκή με τη διάγνωση της εγκεφαλίτιδας.

Το παιδί παραμένει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, λαμβάνοντας ειδική φαρμακευτική αγωγή, ενώ διαφαίνονται σιγά σιγά και τα πρώτα θετικά δείγματα για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς όμως να εμφανίζονται συγκρατημένοι και να αναμένουν την αντίδραση του οργανισμού στην αγωγή.

Σημειώνεται, ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη και η εγκεφαλίτιδα αποτελεί μία από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η νόσος.

Με πληροφορίες από magnesianews.gr