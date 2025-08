Βραζιλία: Στους δρόμους υποστηρικτές του Μπολσονάρου μετά την εντολή για κατ' οίκον κράτηση

Δικαστής του βραζιλιάνικου ομοσπονδιακού ανώτατου δικαστηρίου (STF) διέταξε χθες Δευτέρα να τεθεί υπό κατ’ οίκον κράτηση ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου φέρεται πως δεν τήρησε την απαγόρευση που του έχει επιβληθεί να εκφράζεται μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δίκης του για απόπειρα κατάλυσης του πολιτεύματος.

Σε έγγραφο του δικαστηρίου που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αλεσάντρ τζι Μοράις στηλιτεύει την «επανειλημμένη παραβίαση των μέτρων που έχουν επιβληθεί» στον ακροδεξιό πρώην αρχηγό του κράτους.

Ο δικαστής αναφέρεται σε παρεμβάσεις του Μπολσονάρου που αναμεταδόθηκαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης από οπαδούς του κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ του σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Huge crowds gathered in São Paulo today to show that they have had enough with President Lula and Supreme Court Justice Alexandre de Moraes.



This video shows the Congressman and Bolsonaro-supporter @nikolas_dm speaking to the crowd. Protests took place in 62 cities 🇧🇷 pic.twitter.com/0ZQISNYfoq