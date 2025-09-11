ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιστορική καταδίκη: Ο Μπολσονάρου ένοχος για σχέδιο πραξικοπήματος – Αντιμέτωπος με 43 χρόνια φυλάκιση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε τον Ζαΐχ Μπολσονάρου για σχέδιο στρατιωτικού πραξικοπήματος - Ο πρώην πρόεδρος κινδυνεύει με έως 43 χρόνια φυλάκιση, ενώ οι οπαδοί του προωθούν αμνηστία και χάρη για να τον σώσουν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιστορική καταδίκη: Ο Μπολσονάρου ένοχος για σχέδιο πραξικοπήματος – Αντιμέτωπος με 43 χρόνια φυλάκιση Facebook Twitter
0

Η πλειοψηφία των ανώτατων δικαστών της Βραζιλίας ψήφισε υπέρ της καταδίκης του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου για συμμετοχή σε σχέδιο στρατιωτικού πραξικοπήματος, αφήνοντάς τον αντιμέτωπο με πολυετή ποινή κάθειρξης.

Η δικαστής Κάρμεν Λούσια Αντούνες Ρόσα δήλωσε ότι ο Μπολσονάρου – πρώην αλεξιπτωτιστής και πρόεδρος από το 2018 έως το 2022 – κρίθηκε ένοχος για απόπειρα διατήρησης της εξουσίας με τη βία, μετά την ήττα του από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις εκλογές. Στην απόφασή της έκανε λόγο για «σπορά του ιού του αυταρχισμού» αλλά τόνισε ότι η βραζιλιάνικη δημοκρατία άντεξε.

Την Τρίτη, οι δικαστές Αλεξάντρε ντε Μοράες και Φλάβιο Ντίνο είχαν επίσης κρίνει ένοχο τον 70χρονο πρώην πρόεδρο, χαρακτηρίζοντάς τον «ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης» που επιδίωκε να βυθίσει ξανά τη χώρα στη δικτατορία. Ο Μοράες δήλωσε ότι «το θύμα ήταν το ίδιο το βραζιλιάνικο κράτος», εξηγώντας πως η συνωμοσία διήρκεσε από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2023, με αποκορύφωμα τις βίαιες επιθέσεις οπαδών του Μπολσονάρου στη Μπραζίλια.

Αντίθετα, ο δικαστής Λουίζ Φουξ ψήφισε υπέρ της απαλλαγής του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις πως ο πρώην πρόεδρος συμμετείχε άμεσα στο σχέδιο ή προσπάθησε να δολοφονήσει πολιτικούς αντιπάλους. Παρά ταύτα, καταδίκασε στενούς συνεργάτες του Μπολσονάρου για βίαιη απόπειρα ανατροπής της δημοκρατίας.

Η τελική ποινή του Μπολσονάρου αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την ψήφο του πέμπτου δικαστή, με ειδικούς να εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 43 χρόνια φυλάκισης. Ο ίδιος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό στη βίλα του, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας τον φρουρούν για να αποτραπεί ενδεχόμενη διαφυγή του σε ξένη πρεσβεία.

Η πτώση του πρώην προέδρου, ο οποίος κατηγορείται για περιβαλλοντική καταστροφή, χιλιάδες θανάτους από Covid και επιθέσεις σε μειονότητες, προκαλεί ανακούφιση σε προοδευτικούς κύκλους. Ωστόσο, η πολιτική του βάση παραμένει ενεργή, με τους υποστηρικτές του να συζητούν πιθανές στρατηγικές σωτηρίας, όπως η εκλογή δεξιών γερουσιαστών που θα επιχειρήσουν να αποπέμψουν δικαστές, η διεθνής πίεση μέσω του Ντόναλντ Τραμπ και η ελπίδα μιας μελλοντικής προεδρικής χάρης.

Παράλληλα, βουλευτές του Μπολσονάρου προωθούν την ιδέα αμνηστίας για τον ίδιο και τους συνεργάτες του, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα επέλθει «πολιτική ειρήνη». Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα έστελνε «καταστροφικό μήνυμα» και θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση για τη δημοκρατία της Βραζιλίας.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χάος στις ΗΠΑ: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ξυπνά φόβους για γενικευμένη πολιτική τρομοκρατία

Διεθνή / Χάος στις ΗΠΑ: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ξυπνά φόβους για γενικευμένη πολιτική τρομοκρατία

Η δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ σοκάρει τις ΗΠΑ και αναζωπυρώνει τον πολιτικό διχασμό - Ο Τραμπ κατηγορεί την αριστερά, ενώ οι Δημοκρατικοί του απαντούν με σκληρές δηλώσεις
LIFO NEWSROOM
Diella: Η Αλβανία αποκτά «εικονική υπουργό» τεχνητής νοημοσύνης για τις κρατικές συμβάσεις

Διεθνή / Diella: Η Αλβανία αποκτά «εικονική υπουργό» τεχνητής νοημοσύνης για τις κρατικές συμβάσεις

Σύμφωνα με τον Ράμα, η Diella θα μπορεί να αξιολογεί διαγωνισμούς, να «προσλαμβάνει ταλέντα από όλο τον κόσμο» και να συμβάλει ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατική δυσκαμψία της δημόσιας διοίκησης
LIFO NEWSROOM
Η Τουρκία θέλει να μπει στο αμυντικό ταμείο της ΕΕ - Κατέθεσε αίτημα για το SAFE

Διεθνή / Η Τουρκία θέλει να μπει στο αμυντικό ταμείο της ΕΕ - Κατέθεσε αίτημα για το SAFE

Η Τουρκία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE της Ε.Ε., που χρηματοδοτεί την άμυνα των κρατών-μελών - Τι απαντά η Κομισιόν, ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες και πώς μπορεί να αποκλειστεί η Άγκυρα
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σφαίρες με «αντιφασιστικά» και «υπέρ των τρανς» μηνύματα βρέθηκαν στο όπλο του δράστη

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σφαίρες με «αντιφασιστικά» μηνύματα βρέθηκαν στο όπλο του δράστη

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: στο όπλο του δράστη βρέθηκαν σφαίρες με χαραγμένα ιδεολογικά μηνύματα - Οι αρχές ερευνούν το εύρημα, ενώ η υπόθεση πυροδοτεί έντονη συζήτηση για την πολιτική βία στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Όχι» της Μετσόλα σε ενός λεπτού σιγή - Χτυπούσαν τα έδρανα δεξιοί και ακροδεξιοί

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Όχι» της Μετσόλα σε ενός λεπτού σιγή - Χτυπούσαν τα έδρανα δεξιοί και ακροδεξιοί

Αντιδράσεις αφού η Μέτσολα απέρριψε την ενέργεια, επικαλούμενη τον κανονισμό που ορίζει ότι τα λεπτά σιγής ανακοινώνονται από την Πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα
LIFO NEWSROOM
 
 