Ιστορική καταδίκη: Ο Μπολσονάρου ένοχος για σχέδιο πραξικοπήματος – Αντιμέτωπος με 43 χρόνια φυλάκιση

Η πλειοψηφία των ανώτατων δικαστών της Βραζιλίας ψήφισε υπέρ της καταδίκης του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου για συμμετοχή σε σχέδιο στρατιωτικού πραξικοπήματος, αφήνοντάς τον αντιμέτωπο με πολυετή ποινή κάθειρξης.

Η δικαστής Κάρμεν Λούσια Αντούνες Ρόσα δήλωσε ότι ο Μπολσονάρου – πρώην αλεξιπτωτιστής και πρόεδρος από το 2018 έως το 2022 – κρίθηκε ένοχος για απόπειρα διατήρησης της εξουσίας με τη βία, μετά την ήττα του από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις εκλογές. Στην απόφασή της έκανε λόγο για «σπορά του ιού του αυταρχισμού» αλλά τόνισε ότι η βραζιλιάνικη δημοκρατία άντεξε.

Την Τρίτη, οι δικαστές Αλεξάντρε ντε Μοράες και Φλάβιο Ντίνο είχαν επίσης κρίνει ένοχο τον 70χρονο πρώην πρόεδρο, χαρακτηρίζοντάς τον «ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης» που επιδίωκε να βυθίσει ξανά τη χώρα στη δικτατορία. Ο Μοράες δήλωσε ότι «το θύμα ήταν το ίδιο το βραζιλιάνικο κράτος», εξηγώντας πως η συνωμοσία διήρκεσε από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2023, με αποκορύφωμα τις βίαιες επιθέσεις οπαδών του Μπολσονάρου στη Μπραζίλια.

Αντίθετα, ο δικαστής Λουίζ Φουξ ψήφισε υπέρ της απαλλαγής του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις πως ο πρώην πρόεδρος συμμετείχε άμεσα στο σχέδιο ή προσπάθησε να δολοφονήσει πολιτικούς αντιπάλους. Παρά ταύτα, καταδίκασε στενούς συνεργάτες του Μπολσονάρου για βίαιη απόπειρα ανατροπής της δημοκρατίας.

Η τελική ποινή του Μπολσονάρου αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την ψήφο του πέμπτου δικαστή, με ειδικούς να εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 43 χρόνια φυλάκισης. Ο ίδιος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό στη βίλα του, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας τον φρουρούν για να αποτραπεί ενδεχόμενη διαφυγή του σε ξένη πρεσβεία.

Η πτώση του πρώην προέδρου, ο οποίος κατηγορείται για περιβαλλοντική καταστροφή, χιλιάδες θανάτους από Covid και επιθέσεις σε μειονότητες, προκαλεί ανακούφιση σε προοδευτικούς κύκλους. Ωστόσο, η πολιτική του βάση παραμένει ενεργή, με τους υποστηρικτές του να συζητούν πιθανές στρατηγικές σωτηρίας, όπως η εκλογή δεξιών γερουσιαστών που θα επιχειρήσουν να αποπέμψουν δικαστές, η διεθνής πίεση μέσω του Ντόναλντ Τραμπ και η ελπίδα μιας μελλοντικής προεδρικής χάρης.

Παράλληλα, βουλευτές του Μπολσονάρου προωθούν την ιδέα αμνηστίας για τον ίδιο και τους συνεργάτες του, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα επέλθει «πολιτική ειρήνη». Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα έστελνε «καταστροφικό μήνυμα» και θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση για τη δημοκρατία της Βραζιλίας.

