Κατέρρευσε οροφή εκκλησίας στο Μεξικό- Πολλοί νεκροί

Οροφή εκκλησίας κατέρρευσε χθες στο Μεξικό με αποτέλεσμα τουλάχιστον εννιά άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η οροφή της εκκλησίας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ομαδικής βάπτισης στη Σιουδάδ Μαδέρο, πόλη στο βορειοανατολικό Μεξικό, με τις αρχές να φοβούνται πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί και άλλο.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση στο Twitter εκπροσώπου της κυβέρνησης στην πολιτεία Ταμαουλίπας, ο οποίος έκανε λόγο για «εννιά νεκρούς και 40 τραυματίες» από την κατάρρευση της εκκλησίας, υπογραμμίζοντας ότι ο απολογισμός ενδέχεται να γίνει μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η εφημερίδα Milenio, από την πλευρά της, ανέφερε στην ιστοσελίδα της πως από την κατάρρευση της οροφής της εκκλησίας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον δέκα άτομα.

MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in #Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped.#Mexico #Madero #BreakingNews #collapse #church pic.twitter.com/a8SCaBzYor