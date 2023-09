Κατεπείγουσα προσγείωση αεροσκάφους με 159 επιβαίνοντες στη Σιβηρία

Σε κατεπείγουσα προσγείωση προχώρησε επιβατικό αεροσκάφος, με 159 επιβαίνοντες, στην περιφέρεια Ναβασιμπίρσκ της δυτικής Σιβηρίας, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το αεροσκάφος της εταιρείας Ural Airlines, που εκτελούσε πτήση από το Σότσι, προχώρησε στην κατεπείγουσα προσγείωση για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Από τις εικόνες που έρχονται στο φως, φαίνεται το αεροσκάφος να έχει προσγειωθεί σε κάτι που μοιάζει με χωράφι, ενώ είναι ανοιχτή η τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης για την αποβίβαση των επιβατών.

Πλησίον του, υπάρχουν μέλη σωστικών συνεργείων και οχήματα της πυροσβεστικής.

Κατά το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, στο αεροσκάφος επέβαιναν 159 άνθρωποι. Νωρίτερα, το TASS ανέφερε πως οι επιβαίνοντες ήταν 156.

⚡️Information for the media:



The Airbus A320 aircraft, operating flight U6-1383 on the Sochi-Omsk route, made an emergency landing outside the airfield. The landing went well. There were 161 passengers on board, no injuries.



Telegram/@UralAirlines_Official

Video: MChS Russia pic.twitter.com/hbgjXRgM3e