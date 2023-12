Κατάστημα ζήτησε συγγνώμη για τις 807 «κατεστραμμένες» τούρτες

Γνωστό πολυκατάστημα ζήτησε συγγνώμη επειδή παρέδωσε εκατοντάδες χριστουγεννιάτικες τούρτες φράουλας, απολύτως... κατεστραμμένες.

Το ιαπωνικό πολυκατάστημα «Τακασιμάγια» ζήτησε συγγνώμη και ανέλαβε την ευθύνη, διότι οι 807 από τις 2.900 τούρτες φράουλας που παρέδωσε πριν από τα Χριστούγεννα είχαν υποστεί ζημιές, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια στα social media.

Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τις τούρτες σε κατάσταση «διάλυσης», με τις φράουλες να γλιστρούν καθώς το γλάσο είχε λιώσει και τις στρώσεις του σιφόν μπερδεμένες σε μία τέλεια καταστροφή.

Ένας χρήστης στην πλατφόρμα X, έγραψε χαρακτηριστικά ότι η τούρτα έφτασε σε «κατάσταση κατάρρευσης», την οποία στη συνέχεια προσπάθησαν να καμουφλάρουν με φρούτα και πασπαλίσματα σοκολάτας. Μέχρι στιγμής, η ανάρτηση έχει 16,1 εκατομμύρια προβολές.

Αναφερόμενος στην «ανακατασκευή» της τούρτας, ένας άλλος χρήστης στην πλατφόρμα X έγραψε ειρωνικά πως πρόκειται για «ελεύθερη δημιουργία».

Οι τούρτες φράουλας του συγκεκριμένου καταστήματος έχουν στρώσεις από σιφόν και κομμάτια από φρέσκες φράουλες, καλυμμένες με λευκό γλάσο, με το κόστος τους να φτάνει περίπου τα 38 δολάρια.

