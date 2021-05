Με ναζιστικές πρακτικές συγκρίνει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ένα κατάστημα με καπέλα στο Νάσβιλ, το οποίο πουλούσε αυτοκόλλητα με το Άστρο του Δαβίδ και τη φράση «μη εμβολιασμένος».

Το Hatwrks ενημέρωσε μέσω ανάρτησης στο Instagram, που αργότερα διαγράφηκε, ότι πουλά τα αυτοκόλλητα έναντι 5 δολαρίων.

Εν μέσω έξαρσης των αντισημιτικών επιθέσεων στη χώρα, η ανάρτηση προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις στα social media και έξω από το κατάστημα, όπου διαδηλωτές φώναζαν «Όχι Ναζί στο Νάσβιλ» και «Πουλήστε καπέλα όχι μίσος».

This utterly repulsive shop in #Tennessee is selling ‘not vaccinated’ yellow stars, desecrating the memory of all victims of the Holocaust. It should be shut down immediately. #Antisemitism pic.twitter.com/RhqP4KDHKD

Ξεχωριστή ανάρτηση στον λογαριασμό του καταστήματος -που διαφήμιζε επίσης «ψώνια χωρίς μάσκες» και προωθούσε την θεωρία συνωμοσίας πως τα εμβόλια περιέχουν μικροτσίπ- έγραφε πως «όλοι οι μη εμβολιασμένοι άνθρωποι θα απομονωθούν από την κοινωνία, θα στιγματιστούν και πρέπει να φορούν μάσκα. Τι ακολουθεί;».

Η εταιρία καπέλων Stetson είπε ότι «ως αποτέλεσμα των προσβλητικων απόψεων και περιεχομένου που μοιράστηκε το Hatwrks», θα σταματήσει να πουλά τα προϊόντα του στο κατάστημα.

Σε παρόμοια ανακοίνωση προχώρησαν κι άλλες εταιρίες με καπέλα, διευκρινίζοντας ότι θα τερματίσουν άμεσα τη διανομή στο κατάστημα, μεταξύ άλλων Goorin Bros, Dorfman Pacific, Milano Hat Company, Akubra, Bailey και Kangol.

As a result of the offensive content and opinions shared by HatWRKS in Nashville, Stetson and our distribution partners will cease the sale of all Stetson products. We thank you for your continued support and patience.