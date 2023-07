Αυτό είναι το μεγαλύτερο τατουάζ που έχει δημιουργηθεί ποτέ- Κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες

Το ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο τατουάζ κατέρριψαν καλλιτέχνες από την Ατλάντα.

Οι καλλιτέχνες δημιούργησαν ένα τατουάζ που απεικονίζει τον εκλιπόντα ράπερ Takeoff και κατέρριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως το μεγαλύτερο έργο της συγκεκριμένης μορφής τέχνης.

Το μεγαλύτερο τατουάζ με βάση το νέο ρεκόρ Γκίνες έχει μέγεθος 7.395 τετραγωνικά μέτρα, το έργο σχεδιάστηκε από τους J.R. Outlaw, Christian Verrette και άλλους καλλιτέχνες από την Atlanta Ink, την Iron Palm Tattoos & Body Piercing και την Pèse Noir. Το έργο δημιουργήθηκε σε δέρμα σιλικόνης και χρησιμοποιήθηκε επαγγελματικό μελάνι τατουάζ.

Πηγή έμπνευσης του σχεδίου ήταν το σόλο άλμπουμ «The Last Rocket» του Takeoff και απεικονίζει τον αείμνηστο καλλιτέχνη να φοράει μια διαστημική στολή σε πορτοκαλί και καφέ τόνους. «Καθώς ενωνόταν, το δέρμα άρχισε να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο, αλλά φαινόταν σαν να είχαμε μόλις ξεκινήσει, σαν να δεσμευτήκαμε να το κάνουμε και αναρωτιόμασταν, πόσο μεγάλο είναι το μεγαλύτερο;» ανέφερε ο Outlaw στην The Atlanta Journal-Constitution.

Στη συνέχεια, ο Verrette επικοινώνησε με τον οργανισμό των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες σχετικά με το ενδεχόμενο κατάρριψης ρεκόρ και αποκάλυψε ότι η αναζήτηση του κατάλληλου δέρματος σιλικόνης ήταν το δυσκολότερο στάδιο στη διαδικασία.

«Αγοράσαμε λιγότερο ακριβά μηχανήματα, επειδή αυτά που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι πραγματικά ακριβά. Για 30, 40, 50, 60 ώρες συνεχόμενα κάναμε τατουάζ και δεν θέλαμε να φθείρουμε τα ακριβά μας μηχανήματα, οπότε αγοράσαμε καινούρια 400 ή 500 δολαρίων από την Amazon» είπε.

Ο κριτής του οργανισμού των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες Μάικλ Έμπρικ επισημοποίησε το ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα. «Μου αρέσει πολύ που τιμά την κοινότητα» είπε. «Είναι ύμνος στην Ατλάντα, τη μουσική σκηνή, και είναι πιο εντυπωσιακό από ό,τι περίμενα. Είδα μια φωτογραφία του και είπα: "Εντάξει. Θα δούμε". Μετά το βλέπεις με τα μάτια σου, ειδικά όταν είναι κάθετο και είναι απλά εκπληκτικό. Αυτό που συμβαίνει συνέχεια είναι ότι κάποιος μπορεί να το δει αυτό και να πει: "Α, θα μπορούσα να κάνω 8 τετραγωνικά μέτρα, μπορώ να κάνω 9 τετραγωνικά μέτρα" και αυτό με χαροποιεί».

Ο Outlaw απευθύνεται σε γκαλερί τέχνης για να εκθέσει το έργο. «Νομίζω ότι ήταν απλώς μια μεγάλη επιρροή στην πόλη και την κουλτούρα της Ατλάντα» είπε ο καλλιτέχνης για τον Takeoff.

Ο Takeoff, συνιδρυτής του γκρουπ Migos έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στην αίθουσα μπόουλινγκ, 810 Billiards & Bowling Houston στο Τέξας τον περασμένο Νοέμβριο.

Largest tattoo in the world! Guinness will be at Atlanta Ink inducting this incredible art into their record book on July 5th 🎉🚀 (Artist: J.R. Outlaw) pic.twitter.com/dFmPsUikIv