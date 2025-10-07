ΔΙΕΘΝΗ
Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη: Τουλάχιστον δέκα τραυματίες, τέσσερις αγνοούμενοι

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι επτά εργάτες βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο ανακαινιζόταν για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ωστόσο τέσσερις από αυτούς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη

Φωτογραφία: EPA
Τουλάχιστον δέκα άτομα τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση αρκετών ορόφων ενός κτιρίου υπό ανακαίνιση, το μεσημέρι της Τρίτης, στο κέντρο της Μαδρίτης.

Στο σημείο έσπευσαν έντεκα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και πληρώματα του SAMUR (υπηρεσία έκτακτης ιατρικής βοήθειας) και της Εθνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υπάρχουν τέσσερις αγνοούμενοι, ενώ έχουν επιστρατευθεί σκύλοι-ανιχνευτές για τον εντοπισμό τους, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Όλοι οι τραυματίες είναι εργάτες που δούλευαν στο εργοτάξιο. Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι επτά εργάτες βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο ανακαινιζόταν για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ωστόσο τέσσερις από αυτούς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη.

«Ένα σοβαρό ατύχημα στην οδό Hileras είχε ως αποτέλεσμα δέκα τραυματίες (ελαφρά, απ’ ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής). Η προσπάθεια αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στον εντοπισμό των αγνοουμένων, εργατών του εργοταξίου, οι οποίοι ανέρχονται σε τέσσερα άτομα που μπορεί να βρίσκονται μέσα στα συντρίμμια...», δήλωσε ο Φρανθίσκο Μαρτίν, εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη.

«Όλοι οι διαθέσιμοι πόροι έχουν επιστρατευθεί για να διασφαλιστεί η περιοχή και να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι. Οι τραυματίες είναι στην πλειονότητά τους ελαφρά τραυματισμένοι. Αυτή είναι η στιγμή που χρειάζεται σύνεση και προσοχή», πρόσθεσε.

Live εικόνα από το σημείο της κατάρρευσης:

