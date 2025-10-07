ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισπανία: Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη - Τουλάχιστον 4 άτομα έχουν εγκλωβιστεί

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να γίνονταν εργασίες ανακαίνισης στο κτίριο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ισπανία: Κτίριο κατέρρευσε στη Μαδρίτη - Τουλάχιστον 4 άτομα έχουν εγκλωβιστεί Facebook Twitter
0

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν εγκλωβιστεί και ένα ακόμη έχει τραυματιστεί σοβαρά, μετά την κατάρρευση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αυτήν την ώρα στο σημείο του συμβάντος. Επιχειρούν 11 πυροσβεστικά οχήματα της και έχουν σπεύσει μερικά ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με την El Pais «έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον έξι όροφοι» του κτιρίου που φέρεται να ανακαινιζόταν.

Μια κάτοικος της περιοχής δήλωσε: «Το κτίριο που κατέρρευσε ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και πολύ καιρό και βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Μου είχαν πει ότι θα το μετέτρεπαν σε ξενοδοχείο και ότι τα έργα θα διαρκούσαν δύο χρόνια».

Η ίδια περιγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης: «Πριν από μισή ώρα ένιωσα έναν τρομερό σεισμό στον δρόμο και σηκώθηκε σύννεφο σκόνης μπροστά από το κτίριο».

Σύμφωνα με τους κατοίκους η ανταπόκριση των υπηρεσιών ήταν άμεση.

Από την πλευρά του, ένας εργαζόμενος σε κοντινό εστιατόριο, στο κέντρο της Μαδρίτης, περιέγραψε ότι περίπου στις 12:45 «ένα σύννεφο σκόνης εισέβαλε στο μαγαζί και αναγκαστήκαμε να εκκενώσουμε όλους τους πελάτες».

Με πληροφορίες από El Pais

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολείο γεμάτο μαθητές - Τρεις νεκροί, δεκάδες παγιδευμένοι

Διεθνή / Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολείο γεμάτο μαθητές - Τουλάχιστον τρεις νεκροί, δεκάδες παγιδευμένοι

Tο διώροφο κτίριο είχε ασταθή θεμέλια και δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος της προσθήκης δύο επιπλέον ορόφων, η οποία έγινε χωρίς η διοίκηση του σχολείου να λάβει την απαραίτητη άδεια
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Διεθνή / Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ο πόλεμος του Νταρφούρ, που ξέσπασε το 2003, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους και εκτόπισε εκατομμύρια, ενώ χαρακτηρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως γενοκτονία
LIFO NEWSROOM
ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διεθνή / Σαρδηνία: Δίνει 15.000€ και σπίτια 1€ για να μην χαθούν τα χωριά της, αλλά κανείς δεν πάει

Η Σαρδηνία αντιμετωπίζει πληθυσμιακή κατάρρευση στα μικρά χωριά της λόγω χαμηλής γονιμότητας και μετανάστευσης - Επιδοτήσεις, σπίτια 1€ και ξένοι επενδυτές δίνουν νέα ζωή σε κοινότητες που κινδυνεύουν να γίνουν φαντάσματα
LIFO NEWSROOM
ΓΑΖΑ ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Γάζα: Διπλωματικός μαραθώνιος στο Σαρμ Ελ Σέιχ - Αισιόδοξος ο Τραμπ

Οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ συνεχίζονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Ελπίδες για συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυση πυρός, ενώ οι διεθνείς πιέσεις αυξάνονται
LIFO NEWSROOM
Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Διεθνή / Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Οι γυναίκες μαχήτριες των κουρδικών SDF στη βόρεια Συρία εκπαιδεύονται με πλήρη στρατιωτική εξουσία, συγκρούονται με περιορισμούς της νέας κυβέρνησης και συνεχίζουν να προωθούν το σύνθημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία»
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά την απόρριψη της αίτησής του για κρατική χρηματοδότηση της ασφάλειάς του - Η γυναίκα αυτή φέρεται να είχε ακολουθήσει τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ ακόμη και σε ταξίδι τους στη Νιγηρία
LIFO NEWSROOM
«Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Διεθνή / «Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί ενηλικιώνονται χωρίς βασικά εμβόλια λόγω της διστακτικότητας των γονιών τους - Η ιστορία της Λέισι Μάντισον αποκαλύπτει τους κινδύνους, τις επιπτώσεις και τη σημασία της εμπιστοσύνης στην επιστήμη
LIFO NEWSROOM
BBC: Η Γαλλία σε νέα πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Διεθνή / Γαλλία: Βαθαίνει η πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Ο Γάλλος πρόεδρος παρά την παραίτησή του Σεμπαστιάν Λεκορνί, του έδωσε προθεσμία 48 ωρών, για να να επιτευχθεί συμφωνία με τα κόμματα για ένα «σχέδιο σταθερότητας» για τη χώρα
LIFO NEWSROOM
Βασιλιάς Κάρολος: Η μυστική συνάντηση με πρώην δεξί χέρι του μετά από χρόνια στο Clarence House

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Η μυστική συνάντηση με πρώην δεξί χέρι του μετά από χρόνια στο Clarence House

«Μπορώ να τα καταφέρω χωρίς σχεδόν κανέναν, εκτός από τον Μάικλ» φέρεται να είχε πει κάποτε για τον συνεργάτη του, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του μετά από οικονομικό κάνδαλο
LIFO NEWSROOM
 
 