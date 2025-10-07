Ισπανία: Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη - Τουλάχιστον 4 άτομα έχουν εγκλωβιστεί

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν εγκλωβιστεί και ένα ακόμη έχει τραυματιστεί σοβαρά, μετά την κατάρρευση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αυτήν την ώρα στο σημείο του συμβάντος. Επιχειρούν 11 πυροσβεστικά οχήματα της και έχουν σπεύσει μερικά ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με την El Pais «έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον έξι όροφοι» του κτιρίου που φέρεται να ανακαινιζόταν.

Μια κάτοικος της περιοχής δήλωσε: «Το κτίριο που κατέρρευσε ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και πολύ καιρό και βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Μου είχαν πει ότι θα το μετέτρεπαν σε ξενοδοχείο και ότι τα έργα θα διαρκούσαν δύο χρόνια».

Η ίδια περιγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης: «Πριν από μισή ώρα ένιωσα έναν τρομερό σεισμό στον δρόμο και σηκώθηκε σύννεφο σκόνης μπροστά από το κτίριο».

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

🚨BREAKING🚨:BUILDING COLLAPSE IN CENTRAL MADRID 🇪🇸🚨 ⚠️



Five people are missing after a structure collapsed on Hileras Street near Ópera. One person has been seriously injured and taken to hospital. Rescue crews are searching for those trapped as police cordon off the area. pic.twitter.com/4OkFjjdxvu — The_Independent (@TheIndeWire) October 7, 2025

Σύμφωνα με τους κατοίκους η ανταπόκριση των υπηρεσιών ήταν άμεση.

Από την πλευρά του, ένας εργαζόμενος σε κοντινό εστιατόριο, στο κέντρο της Μαδρίτης, περιέγραψε ότι περίπου στις 12:45 «ένα σύννεφο σκόνης εισέβαλε στο μαγαζί και αναγκαστήκαμε να εκκενώσουμε όλους τους πελάτες».

Με πληροφορίες από El Pais