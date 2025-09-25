Κατάρρευση ή αντοχή; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την οικονομία του Πούτιν

Η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε βαθιά κρίση, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα, αλλάζοντας δραματικά τον τόνο του για τον πόλεμο στην Ουκρανία και υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο έχει πλέον την ευκαιρία να ανακτήσει όλα του τα εδάφη.

Η πραγματικότητα, όμως, σύμφωνα με οικονομολόγους, είναι πιο περίπλοκη. Αν και η Μόσχα περνά τη δυσκολότερη φάση της από τις πρώτες μέρες της εισβολής, λίγοι αναλυτές πιστεύουν ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης και ακόμη λιγότεροι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα αλλάξει στρατηγική στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με την αναλύτρια Μαρία Σαγκίνα του IISS, για πρώτη φορά από την εισβολή η Ρωσία αντιμετωπίζει το δίλημμα: «να φτιάξει τανκ ή να επενδύσει στην κοινωνία». Ωστόσο, το Κρεμλίνο συνεχίζει να επιλέγει τις πολεμικές δαπάνες, οι οποίες έχουν εκτοξεύσει το έλλειμμα, ενώ τα έσοδα συρρικνώνονται.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οι κυρώσεις της Δύσης δεν αρκούν: Η Ρωσία βρίσκει τρόπους να τις παρακάμπτει

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: ανάπτυξη κάτω από 1%, τεχνική στασιμότητα, εκτόξευση στρατιωτικών εξόδων που φτάνουν πλέον στο 40% του προϋπολογισμού, αύξηση ΦΠΑ και εξάντληση των κρατικών αποθεμάτων. Μέχρι τον Ιούλιο, το έλλειμμα είχε ξεπεράσει ήδη τον στόχο ολόκληρου του έτους.

Το πολεμικό «θαύμα» των πρώτων χρόνων, όταν οι στρατιωτικές δαπάνες έφεραν ανάπτυξη 4–5% και αύξηση μισθών, έχει τελειώσει. Όπως παραδέχεται ο οικονομολόγος Βλαντισλάβ Ινοζέμτσεφ: «Η Ρωσία δεν μπορεί να αυξάνει κάθε χρόνο τις στρατιωτικές δαπάνες κατά 30%. Το μπουμ τελείωσε».

Παρά τις κυρώσεις της Δύσης, η Ρωσία βρήκε διεξόδους: πωλήσεις πετρελαίου σε Κίνα, Ινδία και Τουρκία, «σκιώδεις» στόλους δεξαμενόπλοιων και παράλληλες εισαγωγές από Τουρκία, ΗΑΕ και πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Αυτό καθιστά τις κυρώσεις λιγότερο αποτελεσματικές.

Την ίδια ώρα, τα ουκρανικά drone χτυπούν τις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και μεγάλες ουρές στα πρατήρια — ακόμη και στη Μόσχα. Ο Ζελένσκι χαιρέτισε τα πλήγματα λέγοντας: «Αυτές είναι οι πιο αποτελεσματικές κυρώσεις».

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: θα φτάσουν οι οικονομικές πιέσεις για να αναγκάσουν τον Πούτιν να αλλάξει πορεία; Οι περισσότεροι ειδικοί απαντούν αρνητικά. Οι Ρώσοι έχουν συνηθίσει να ζουν με στασιμότητα και περιορισμούς, και με τη διαφωνία ποινικοποιημένη, δύσκολα θα υπάρξει λαϊκή εξέγερση.

Με πληροφορίες από Guardian