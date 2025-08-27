ΔΙΕΘΝΗ
Ουκρανικά drone «χτυπούν» τη ρωσική οικονομία: Δελτίο καυσίμων και άλμα τιμών βενζίνης στη Ρωσία

Η Ρωσία αναγκάζεται να επιβάλει δελτίο καυσίμων μετά τις επιθέσεις ουκρανικών drones σε διυλιστήρια, με τις τιμές βενζίνης να αυξάνονται 45% το 2025

φωτ.: Getty
Ο αείμνηστος γερουσιαστής Τζον ΜακΚέιν είχε αποκαλέσει κάποτε τη Ρωσία «ένα βενζινάδικο με πυρηνικά». Τώρα, λόγω των ουκρανικών επιθέσεων, αναγκάζεται να βάλει δελτίο καυσίμων.

Η εντατικοποίηση της εκστρατείας ουκρανικών drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων έχει θέσει εκτός λειτουργίας περίπου το 13% της παραγωγής καυσίμων της Ρωσίας, σύμφωνα με αναλυτές. Οι δυτικές κυρώσεις μετά την εισβολή του 2022 περιορίζουν την ικανότητα της Μόσχας να επισκευάζει υποδομές και να συντηρεί εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, οι συχνές επιθέσεις σε σιδηροδρομικά δίκτυα και αεροδρόμια έχουν ωθήσει περισσότερους Ρώσους να ταξιδεύουν οδικώς, ακριβώς την περίοδο που η ζήτηση καυσίμων εκτοξεύεται λόγω θερισμού και καλοκαιρινών διακοπών.

Αποτέλεσμα: αρκετές περιοχές, όπως η κατεχόμενη Κριμαία και τμήματα της Σιβηρίας, έχουν επιβάλει δελτίο στα πρατήρια. Όπου υπάρχει καύσιμο, η τιμή είναι πολύ υψηλότερη, οι χονδρικές τιμές της βενζίνης 95 οκτανίων έχουν αυξηθεί 45% από την αρχή του έτους, παρότι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν υποχωρήσει.

Οι ουκρανικές επιθέσεις δεν έχουν μόνο οικονομική διάσταση αλλά και πολιτική: αυξάνουν την πίεση στο Κρεμλίνο τη στιγμή που η οικονομία δείχνει σημάδια κόπωσης. Το ΔΝΤ μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη της Ρωσίας το 2025 στο 0,9% από 4% το 2024, ενώ ο πληθωρισμός κινείται γύρω στο 9%.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους και αναλυτές, η Μόσχα δυσκολεύεται να σταθεροποιήσει τις τιμές και να εξασφαλίσει αποθέματα. Ακόμα και η Κεντρική Τράπεζα αναγκάστηκε να μειώσει το βασικό επιτόκιο από 20% σε 18% λόγω ύφεσης, ενώ η κυβέρνηση επέβαλε προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών καυσίμων.

Παρότι το «καύσιμο σοκ» δεν αναμένεται να αλλάξει τη στρατηγική του Πούτιν στον πόλεμο, αναλυτές τονίζουν ότι οποιαδήποτε διατάραξη σε έναν πόλεμο φθοράς έχει σημασία: «Ο Δαβίδ ψάχνει συνεχώς την αχίλλειο πτέρνα του Γολιάθ», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ολέξιι Ρέζνικοφ.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

