Καταιγίδες στη Μαγιόρκα με καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και ακυρώσεις πτήσεων

Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τη Μαγιόρκα με καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και ακυρώσεις πτήσεων.

Οι καταρρακτώδεις βροχές στις ισπανικές Βαλεαρίδες Νήσους πλημμύρισαν δρόμους, ανάγκασαν ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και προκάλεσαν την ακύρωση πτήσεων, ενώ η μονάδα των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε πως αναπτύχθηκε στη Μαγιόρκα για να βοηθήσει με την κατάσταση.

Heavy flood due to torrential rain fell in Port de Sóller of Majorca, Spain 🇪🇦 (15.08.2024) TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji4D9S pic.twitter.com/gXFvTIdL3C

Another video of major flood due to heavy rainfall in Es #Mercadal , #Spain 🇪🇸 ( August 15,2024)#Flood | #rain #Inundaciones #lluvias #inundación #Rain https://t.co/a8QAVnwflo pic.twitter.com/o9YJuHL8su