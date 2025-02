Κας Πατέλ: Ο νέος επικεφαλής του FBI που θέλει να εξοντώσει τους «κυβερνητικούς γκάνγκστερς»

Ο 44χρονος Κας Πατέλ θα είναι ο νέος επικεφαλής του FBI, αφού έγινε άλλη μία αμφιλεγόμενη επιλογή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που επιβεβαιώνεται οριακά από το Κογκρέσο.

Η Γερουσία ψήφισε 51-49 την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου, για να επικυρώσει την υποψηφιότητα του Πατέλ, αντανακλώντας το πόσο πολωτικός είναι - οι τρεις τελευταίες επιλογές του FBI εγκρίθηκαν από τουλάχιστον 90 γερουσιαστές.

Όλοι οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές ψήφισαν κατά, ενώ μόλις δύο Ρεπουμπλικάνοι, η Σούζαν Κόλινς και η Λίζα Μερκόσκι, τάχθηκαν στο πλευρό τους.

Για τους Ρεπουμπλικάνους, ο Πατέλ είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ανατάξει μια υπηρεσία που ισχυρίζονται ότι ήταν προκατειλημμένη έναντι των συντηρητικών κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Είναι επίσης θυμωμένοι με τις ποινικές έρευνες εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλά για τους Δημοκρατικούς, ο Πατέλ είναι ένας ακροδεξιός συνωμοσιολόγος με ελάχιστη εμπειρία στην επιβολή του νόμου και κάποιος που απλώς θα έβαζε την πίστη στον πρόεδρο πάνω από τις ευθύνες του για να ηγηθεί μιας υπηρεσίας που υποτίθεται πως λειτουργεί ανεξάρτητα.

Το 2023, ο Πατέλ έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy» (Κυβερνητικοί Γκάνγκστερς: Το βαθύ κράτος, η αλήθεια και η μάχη για τη δημοκρατία μας). Μεταξύ άλλων, στο βιβλίο ο Πατέλ κάνει αναφορά σε έναν κατάλογο αξιωματούχων που πρέπει να στοχοποιηθούν.

Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι «θα χρησιμοποιήσει αυτό το σχέδιο για να μας βοηθήσει να πάρουμε πίσω τον Λευκό Οίκο και να απομακρύνουμε αυτούς τους γκάνγκστερς από όλη την κυβέρνηση»

