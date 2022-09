Κάρολος: «Ο θάνατος της αγαπημένης μου Μητέρας, η μεγαλύτερη θλίψη για μένα και την οικογένειά μου»

Με επίσημη ανακοίνωση στον λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας, ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας, ο Κάρολος ανακοίνωσε τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, της μακροβιότερης μονάρχη στον κόσμο.

«Ο θάνατος της αγαπημένης μου Μητέρας, της Αυτού Μεγαλειότητας της Βασίλισσας, είναι στιγμή της μεγαλύτερης θλίψης για εμένα και όλα τα μέλη της οικογένειάς μου.

»Θρηνούμε βαθύτατα το θάνατο μιας αγαπημένης Μονάρχη και μιας πολυαγαπημένης Μητέρας. Γνωρίζω ότι η απώλειά της θα γίνει βαθιά αισθητή σε όλη τη χώρα, τα Βασίλεια και την Κοινοπολιτεία, και από αμέτρητους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

»Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πένθους και αλλαγής, η οικογένειά μου και εγώ θα παρηγορηθούμε από τη γνώση μας για τον σεβασμό και τη βαθιά στοργή, που η Βασίλισσα γνώριζε τόσο καλά».

