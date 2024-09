Κάψουλα αυτοκτονίας: «Αν θέλεις να πεθάνεις, πάτα το κουμπί» είναι το μήνυμα που άκουσε η 64χρονη - Πώς λειτουργεί ο θάλαμος

Η είδηση για τον θάνατο της 64χρονης που χρησιμοποίησε πρώτη την κάψουλα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, αναστάτωσε την κοινότητα του Σαφχάουζεν στην Ελβετία.

Μετά τις συλλήψεις των εμπλεκομένων από την τοπική αστυνομία, δημοσιεύματα επικαλούνται πηγές που περιγράφουν τις τελευταίες στιγμές της Αμερικανίδας.

Όπως μεταφέρει το AFP, το μήνυμα που ακούστηκε από την κάψουλα και τα τελευταία λόγια που άκουσε η γυναίκα, ήταν «αν θέλετε να πεθάνετε πατήστε το κουμπί».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο θάνατος μέσα στην κάψουλα προέρχεται έπειτα από την εισπνοή αζώτου που «πλημμυρίζει» τον θάλαμο. Αυτό οδηγεί σε ταχεία μείωση των επιπέδων οξυγόνου λόγω της οποίας το άτομο χάνει τις αισθήσεις του μέσα σε λίγα λεπτά. Ο θάνατος συνήθως έρχεται μέσα σε δέκα λεπτά.

Η αστυνομία της περιοχής συνέλαβε «πολλά άτομα ως ύποπτα» για υποκίνηση και υποβοήθηση αυτοκτονίας, που σημειώθηκε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου. Παρά το γεγονός ότι η υποβοήθηση θανάτου προστατεύεται νομικά σε ορισμένες περιπτώσεις, η συγκεκριμένη κάψουλα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Οι αστυνομικοί βρήκαν τη συσκευή και το πτώμα στον τόπο του εγκλήματος.

Multiple people were detained and a criminal case has been opened in northern Switzerland after a person died by assisted suicide Monday, according to police in the town of Schaffhausen. https://t.co/J3jn2OVgn0