Κάψουλα αυτοκτονίας: Μητέρα δύο παιδιών η πρώτη γυναίκα που τη χρησιμοποίησε - Γιατί ήθελε να πεθάνει

Η απόφαση μιας γυναίκας να δώσει τέλος στη ζωή της, υποβοηθούμενη από την κάψουλα αυτοκτονίας κατασκευασμένη από τη Sarco, αναστάτωσε την κοινότητα του Σαφχάουζεν στης Ελβετία.

Η αστυνομία της περιοχής συνέλαβε «πολλά άτομα ως ύποπτα» για υποκίνηση και υποβοήθηση αυτοκτονίας, που σημειώθηκε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου. Παρά το γεγονός ότι η υποβοήθηση θανάτου προστατεύεται νομικά σε ορισμένες περιπτώσεις, η συγκεκριμένη κάψουλα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Οι αστυνομικοί βρήκαν τη συσκευή και το πτώμα στον τόπο του εγκλήματος.

