«Κάντε το εμβόλιο», λέει ο Dr. Οζ καθώς αυξάνονται τα κρούσματα ιλαράς στις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής των ομοσπονδιακών προγραμμάτων Medicare και Medicaid, δρ Μεχμέτ Οζ, κάλεσε την Κυριακή τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν κατά της ιλαράς, την ώρα που καταγράφονται εστίες σε πολλές πολιτείες και οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν το καθεστώς εξάλειψης της νόσου.

Μιλώντας στο CNN, ο Οζ είπε ευθέως ότι η ιλαρά είναι από τις ασθένειες για τις οποίες πρέπει να γίνεται εμβολιασμός και προέτρεψε το κοινό να κάνει το εμβόλιο. Σε ερώτηση αν ο κόσμος πρέπει να φοβάται την ιλαρά, απάντησε καταφατικά. Πρόσθεσε ότι τα προγράμματα Medicare και Medicaid θα συνεχίσουν να καλύπτουν το εμβόλιο, τονίζοντας ότι δεν θα μπει εμπόδιο στην πρόσβαση και ότι παραμένει μέρος του βασικού εμβολιαστικού προγράμματος.

Οι τοποθετήσεις του έγιναν σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η κυβέρνηση δέχεται κριτική για αντιφατικά μηνύματα γύρω από τα εμβόλια. Ο Οζ υπερασπίστηκε πρόσφατες αλλαγές σε ομοσπονδιακές συστάσεις για εμβολιασμούς, αλλά και προηγούμενα σχόλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Υποστήριξε επίσης ότι ο Κένεντι τάχθηκε υπέρ του εμβολιασμού για την ιλαρά, λέγοντας ότι όταν εμφανίστηκε η πρώτη εστία στο Τέξας, είχε καλέσει τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο.

Εξαπλώνονται τα κρούσματα ιλαράς στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, οι εστίες εξαπλώνονται. Σύμφωνα με το Associated Press, τα κρούσματα στη Νότια Καρολίνα έφτασαν σε αριθμούς που ξεπέρασαν την καταγραφή της έξαρσης στο Τέξας το 2025, ενώ αναφέρθηκε και εστία στα σύνορα Γιούτα και Αριζόνα. Και άλλες πολιτείες έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα μέσα στη χρονιά. Οι εξάρσεις επηρεάζουν κυρίως παιδιά και έρχονται καθώς ειδικοί λοιμωξιολόγοι προειδοποιούν ότι η αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια ευνοεί την επιστροφή ασθενειών που είχαν περιοριστεί δραστικά.

Ο Κένεντι δεν ερωτήθηκε για τα εμβόλια σε μεταγενέστερη τηλεοπτική του εμφάνιση στο Fox News. Ωστόσο επικριτές του επιμένουν ότι η μακρόχρονη αμφισβήτησή του απέναντι σε επίσημες εμβολιαστικές οδηγίες και η παλαιότερη στάση του απέναντι σε ανυπόστατους ισχυρισμούς για τη σύνδεση των εμβολίων με τον αυτισμό μπορεί να επηρεάσουν τη δημόσια πολιτική υγείας.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία, τα ποσοστά εμβολιασμού έχουν υποχωρήσει και το ποσοστό παιδιών με εξαιρέσεις έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό. Την ίδια περίοδο αυξάνονται και κρούσματα ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβόλια, όπως η ιλαρά και ο κοκκύτης.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση εμφανίζει διαφορετικές αποχρώσεις στο θέμα του αυτισμού. Σε πρόσφατη ακρόαση στη Γερουσία, ο επικεφαλής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, Τζέι Μπατατσάρια, είπε ότι κανένα μεμονωμένο εμβόλιο δεν προκαλεί αυτισμό, χωρίς όμως να αποκλείσει ότι μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει πιθανές παρενέργειες από συνδυασμούς εμβολίων. Ο Κένεντι έχει υποστηρίξει σε κατάθεσή του ότι η σύνδεση εμβολίων με τον αυτισμό δεν έχει διαψευστεί, ενώ έχει κάνει στο παρελθόν αναφορές σε συστατικά όπως η θιμεροσάλη. Στην πράξη, τα περισσότερα εμβόλια για ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά δεν περιέχουν θιμεροσάλη.

Το Associated Press σημειώνει ότι ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Υγείας επικαλούνται την ανάγκη αποκατάστασης εμπιστοσύνης στη δημόσια υγεία μετά την πανδημία, σε μια περίοδο όπου η παραπληροφόρηση και οι θεωρίες συνωμοσίας είχαν βρει ευρύτερο ακροατήριο και αντιεμβολιαστικές ομάδες ενίσχυσαν την επιρροή τους.

Με πληροφορίες από Associated Press

