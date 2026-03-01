ΔΙΕΘΝΗ

Διάγγελμα Τραμπ: «Η επίθεση στο Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η Ουάσινγκτον θα «εκδικηθεί» για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτικών

The LiFO team
Φωτογραφία: Χ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε νέο μήνυμα στο Truth Social σχετικά με την αντιπαράθεση με το Ιράν, διαμηνύοντας ότι η Ουάσινγκτον θα «εκδικηθεί» για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών και θα επιφέρει «το πιο τιμωρητικό πλήγμα» στο ιρανικό καθεστώς.

Στο βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει μια «μαζική επιχείρηση», η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην ασφάλεια του παρόντος, αλλά αποσκοπεί και στην προστασία των επόμενων γενεών. «Αναλαμβάνουμε μια τεράστια επιχείρηση, όχι μόνο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στον δικό μας χρόνο και τόπο, αλλά για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας», υπογράμμισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «εκατοντάδες στόχοι» στο Ιράν έχουν ήδη πληγεί, ενώ εννέα ιρανικά πλοία καταστράφηκαν. Τόνισε ότι η αποστολή θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι αμερικανικοί στρατιωτικοί στόχοι.

Αναφερόμενος στον Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο κατονόμασε ως θύμα των επιθέσεων, τον περιέγραψε ως «άθλιο και κακό άνθρωπο», ισχυριζόμενος ότι είχε «στα χέρια του το αίμα Αμερικανών και πολλών άλλων αθώων».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «καθήκον και βάρος ενός ελεύθερου λαού», τονίζοντας ότι οι ενέργειες είναι «σωστές και αναγκαίες» για να διασφαλιστεί ότι οι Αμερικανοί δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουν ένα «ριζοσπαστικό, αιμοδιψές τρομοκρατικό καθεστώς, εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα.»

Δήλωσε, επίσης, πως τα μέλη της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς που θα καταθέσουν τα όπλα τους θα τύχουν «πλήρους ασυλίας» και όσοι αρνηθούν «αντιμετωπίζουν βέβαιο θάνατο».

«Καλώ για άλλη μια φορά τους Φρουρούς της Επανάστασης, την ιρανική στρατιωτική αστυνομία, να καταθέσουν τα όπλα τους και να λάβουν πλήρη ασυλία ή να αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο», δήλωσε ο Τραμπ στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Θα είναι βέβαιος θάνατος. Δεν θα είναι όμορφο».

Απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, ο Τραμπ τους προέτρεψε για άλλη μια φορά να «αδράξουν αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι εκπλήρωσε μια υπόσχεση που τους είχε δώσει.

